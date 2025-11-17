Τα κεφάλια πάλι μέσα από σήμερα στον Άρη, ο οποίος επιστρέφει στο γήπεδο -μετά από τρεις μέρες άδειας- και αρχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της επόμενης Κυριακής (23/11) κόντρα στην ΑΕΚ.

Η Ένωση είναι το πρώτο από τα έξι ματς των «κιτρινόμαυρων» μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων και το πρώτο από τα τέσσερα ντέρμπι σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Ένα ματς υψηλών απαιτήσεων και… εκτός προγράμματος. Δεν υπάρχουν όμως τα περιθώρια για να σκεφτεί ο Άρης ο,τιδήποτε από αυτά, αφού πρέπει να σταματήσει πάση θυσία των σερί των έξι αγωνιστικών δίχως νίκη και η βαθμολογική… αιμορραγία που έχει φέρει την ομάδα στην 7η θέση της βαθμολογίας.

Μετράει επιστροφές και απουσίες ο Χιμένεθ

Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός μετράει πάλι απουσίες αλλά σε μικρότερο βαθμό από το προηγούμενο διάστημα. Δεδομένα προβλήματα είναι αυτά του τιμωρημένου Γαλανόπουλου και του τραυματία Γένσεν, ενώ περιμένει τα νεότερα από τους Δώνη και Μισεουί που δύσκολα όμως θα είναι έτοιμοι. Ειδικά ο Ολλανδός μεσοεπιθετικός…

Από εκεί και πέρα, Φαμπιάνο-Μεντίλ έχουν μπει σε κομμάτια των προπονήσεων από την προηγούμενη εβδομάδα και τις επόμενες μέρες θα ανεβάσουν ρυθμούς. Εκτός απροόπτου, αμφότεροι θα είναι διαθέσιμοι και πιθανό να διεκδικήσουν θέση στην αρχική ενδεκάδα.

Η επιστροφή των δύο παικτών δίνει πολλή μεγαλύτερη ευελιξία στην τετράδα της άμυνας, όπου μετά από και υπάρχει πληρότητα επιλογών και έτσι ο Χιμένεθ έχει την δυνατότητα να αποφύγει… αλχημείες με τον Τεχέρο ή ακόμα και τον Φαντιγκά -αμφότεροι δεξιοί μπακ- στο αριστερό άκρο της άμυνας.