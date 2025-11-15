Η Αγγελική Νικολούλη επέστρεψε στον τηλεοπτικό «αέρα» του MEGA με το «Φως στο Τούνελ» μετά από δύο εβδομάδες τηλεοπτικής απουσίας, λόγω του θανάτου της μητέρας της δημοσιογράφου.

Με την έναρξη της εκπομπή η Αγγελική Νικολούλη ευχαρίστησε τους τηλεθεατές του MEGA και φίλους της εκπομπής για την συμπαράσταση και την κατανόησή τους. «Καλησπέρα. Θα ήθελα φίλοι μου τώρα στην αρχή της εκπομπής, να πω σε όλους ένα μεγάλο ευχαριστώ, για την αγάπη και την συμπαράσταση, αυτές τις δύσκολες μέρες του πένθους, γιατί “έχασα” και την μητέρα μου. Για τον λόγο αυτόν, δεν άναψαν τα φώτα του Τούνελ την Παρασκευή. Σας ευχαριστώ όλους θερμά», ανέφερε στο συγκινητικό μήνυμά της η Αγγελική Νικολούλη.