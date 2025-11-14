Διαβάστε στα «ΝΕΑ» του Σαββατοκύριακου:

Δημόσιο χωρίς μονιμότητα

Για παλιούς και νέους υπαλλήλους

  • Ποια πρόταση φέρνει η κυβέρνηση με την αναθεώρηση του Συντάγματος με το βλέμμα και στους κεντρογενείς
  • Τι άλλες προβλέψεις θα υπάρχουν και με ποιο χρονοδιάγραμμα
  • Ποια είναι η Task force που δημιουργεί το Μαξίμου
  • Έρχεται διάταξη και για την ΑΙ

Προδημοσίευση από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

Πώς αποφάσισα το σημοψήφισμα

  • Από το «game is over» του Τουσκ στον δραματικό Ιούλιο του 2015

ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Αν δεν είχε γίνει το Πολυτεχνείο

  • Ένα φανταστικό σενάριο από τον Χρήστο Χωμενίδη

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

Η Τουρκία στο… μαύρο δωμάτιο

ΑΓΝΗ ΜΠΑΛΤΣΑ ΣΤΑ «ΝΕΑ»

«Στη σκηνή και οι μεγάλοι είναι μικροί»

ΝΤΑΝ ΜΠΡΑΟΥΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

«Είμαι Γκόλεμ. Δεν ανήκω στον κόσμο σας»

ΤΣΟΖΕΦ ΣΤΙΓΚΛΙΤΣ ΣΤΑ «ΝΕΑ»

«Επιστρέφουμε σε ένα νέο είδος Ψυχρού Πολέμου»

