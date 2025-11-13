Ο Άρης ολοκλήρωσε τον κύκλο των προπονήσεών του για αυτή την εβδομάδα, πριν την άδεια που είχε προγραμματίσει ο Μανόλο Χιμένεθ για τους ποδοσφαιριστές του.

Το πρόγραμμα της ομάδας για το πρώτο στάδιο της διακοπής ολοκληρώθηκε με διπλό των ποδοσφαιριστών στο Ρύσιο, δίχως τους Φαμπιάνο-Μεντίλ που προφυλάχθηκαν και τους Δώνη-Μισεουί που παραμένουν στο ιατρικό δελτίο.

Ο Χιμένεθ έριξε αρκετό βάρος αυτή την εβδομάδα στη φυσική κατάσταση, εκμεταλλευόμενος την έλλειψη αγωνιστικών υποχρεώσεων μέσα στο επόμενο Σαββατοκύριακο. Ο Ανδαλουσιανός μοίρασε τη δουλειά και την επόμενη εβδομάδα θα δώσει περισσότερη έμφαση στο τακτικό κομμάτι, εν όψει και της εκτός έδρας αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΚ (23/11).

Οι παίκτες ήδη βρίσκονται σε άδεια από το μεσημέρι και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις από τη Δευτέρα, με φόντο τον αγώνα κόντρα στην Ένωση.