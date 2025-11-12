Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να μπαίνει σε μια νέα, πιο αυστηρή εποχή. Με την άφιξη του Τσάμπι Αλόνσο, οι μέρες της χαλαρής διαχείρισης, των ταξιδιών και της ελευθερίας κινήσεων για τους παίκτες δείχνουν να τελειώνουν. Ο τεχνικός ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή ότι η Ρεάλ δεν είναι χώρος για επιπολαιότητες. «Δεν είμαστε ταξιδιωτικό πρακτορείο», φέρεται να είπε, θέτοντας τον τόνο της νέας φιλοσοφίας του συλλόγου.

Ο Αλόνσο γνωρίζει καλά τι σημαίνει να αγωνίζεσαι για τη Ρεάλ Μαδρίτης και επιχειρεί να επαναφέρει την πειθαρχία και τον σεβασμό προς τη φανέλα. Οι προπονήσεις έχουν γίνει πιο απαιτητικές, οι καθυστερήσεις δεν συγχωρούνται και τα όρια είναι ξεκάθαρα. Η προσέγγισή του δεν βασίζεται στην τιμωρία, αλλά στη δημιουργία μιας ομάδας που λειτουργεί με επαγγελματισμό και συγκέντρωση.

Αν και ορισμένοι παίκτες δυσκολεύονται να προσαρμοστούν, το νέο κλίμα στα αποδυτήρια δείχνει ήδη πιο σοβαρό και παραγωγικό.