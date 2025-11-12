Στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ, εντάχθηκε η αναβάθμιση του κέντρου της Νάουσας, ένα έργο που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη λειτουργία και την εικόνα της ημαθιώτικης πόλης.

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί ριζική ανάπλαση της κεντρικής πλατείας καθώς και της οδού Θεοφίλου, που είναι η οδός με τη σημαντικότερη εμπορική κίνηση στη Νάουσα. Συνολικά, η ανάπλαση αφορά 5.500 τετραγωνικά δημόσιου χώρου με νέα δάπεδα, νέες φυτεύσεις, νέο αστικό εξοπλισμό, δημιουργία κεντρικού τοποσήμου που θα αναδεικνύει τη συνύπαρξη του φιλοσόφου Αριστοτέλη με τον Μέγα Αλέξανδρο, σχεδιασμό χώρου για εκδηλώσεις, προσθήκη ποδηλατοδρόμων και διασφάλιση της προσβασιμότητας για όλους.

Τη σχετική απόφαση της χρηματοδότησης υπέγραψε η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, η οποία δήλωσε πως οι αναπλάσεις αυτές «είναι έργα ουσίας κι όχι βιτρίνας και αποτελούν παρεμβάσεις στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας με σπουδαίο αποτύπωμα». Πρόσθεσε, δε, πως ανάλογες παρεμβάσεις είναι σε εξέλιξη σε κομβικές περιοχές του αστικού ιστού πολλών πόλεων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας και έπονται ακόμα περισσότερες, όσο εξελίσσονται και οι σχετικές μελέτες από τους δήμους.

«Σκοπός μας είναι να αξιοποιήσουμε τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους για να αναβαθμίσουμε τις πόλεις μας, να τις κάνουμε πιο βιώσιμες και ανθεκτικές, να τις κάνουμε πιο ελκυστικές για επιχειρήσεις και επισκέπτες, να τις κάνουμε πιο ανθρώπινες», σημείωσε η κ. Αηδονά.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης υπογράμμισε πως «η παρέμβαση που θα γίνει στην “καρδιά” της Νάουσας αφορά στη λειτουργική, αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της κεντρικής πλατείας της πόλης, με στόχο την επανάκτηση του δημόσιου χώρου και την απόδοσή του στους κατοίκους και τους επισκέπτες ως ένα σημείο οικονομικής, ψυχαγωγικής και τουριστικής δραστηριότητας με περιορισμό της όχλησης από την κίνηση των οχημάτων, καθώς οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις οδηγούν σε ένα μοντέλο ήπιας κυκλοφορίας».