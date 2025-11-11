Ρωσικά drones έπληξαν την πόλη Κραματόρσκ στην ανατολική Ουκρανία το βράδυ της Δευτέρας, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και πυρκαγιά, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημοτικού συμβουλίου μέσω Telegram.

«Η Κραματόρσκ υπέστη μαζική επίθεση. Επτά drones έπληξαν την πόλη» μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα μετά τις 20:00 (τοπική ώρα), ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας γεννημένος το 1961 σκοτώθηκε στους βομβαρδισμούς, ενώ σημειώθηκαν ζημιές σε «εκπαιδευτική υποδομή» και κατοικίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Νέα πλήγματα και απώλειες στην ανατολική Ουκρανία

Στις 23 Οκτωβρίου, δύο ουκρανοί δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού δικτύου Freedom TV, η Αλιόνα Χράμοβα και ο Εβχέν Καρμάζιν, έχασαν τη ζωή τους όταν ρωσικό drone έπληξε πρατήριο καυσίμων στην Κραματόρσκ, ενώ βρίσκονταν μέσα στο όχημά τους, σύμφωνα με το κανάλι.

Στην περιφέρεια Χάρκοβο, ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τη Δευτέρα ένα όχημα, τραυματίζοντας τρεις επιβαίνοντες, ανάμεσά τους έναν 16χρονο, όπως ανακοίνωσε η περιφερειακή εισαγγελία.

Εντεινόμενες επιχειρήσεις και επιθέσεις υποδομών

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, με αριθμητικό πλεονέκτημα και καλύτερο ανεφοδιασμό, συνεχίζουν να προελαύνουν στην ανατολική Ουκρανία, κυρίως στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου επικεντρώνονται οι μάχες. Η Μόσχα ανακοίνωσε χθες ότι κατέλαβε ακόμη τρία χωριά.

Παράλληλα, η Ρωσία εντείνει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές και στο σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Από την πλευρά τους, οι ουκρανικές δυνάμεις στοχοποιούν διυλιστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων εντός ρωσικού εδάφους.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τη νύχτα αναχαιτίστηκαν 37 ουκρανικά drones σε επτά ρωσικές περιφέρειες και στην Κριμαία, χωρίς να αναφερθούν ζημιές.

Ωστόσο, ο περιφερειάρχης της Σαράταφ, Ρομάν Μπουσαργκίν, ανέφερε μέσω Telegram ότι σημειώθηκαν ζημιές σε «πολιτική υποδομή» ύστερα από επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.