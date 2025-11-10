Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις ουκρανικές αρχές καταγράφει τη στιγμή που ουκρανικό ελικόπτερο Mi-8 καταρρίπτει ρωσικό καμικάζι drone ιρανικής κατασκευής τύπου Shahed-136.

Το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, γνωστό και ως Geran-2 όταν χρησιμοποιείται από τις ρωσικές δυνάμεις, έχει αξιοποιηθεί εκτενώς στον πόλεμο της Ουκρανίας. Εξοπλισμένο με έναν απλό κινητήρα εσωτερικής καύσης —όπως ο Mado MD550, αντίγραφο του γερμανικού Limbach L550E— παράγει χαρακτηριστικό δυνατό θόρυβο κατά την πτήση.

Ukrainian Mi-8 shoots down russian Shahed kamikaze UAV. pic.twitter.com/pFlUNCTYWy — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2025

Η χαμηλή τιμή του επιτρέπει τη μαζική του χρήση (swarming), κατακλύζοντας τις εχθρικές αεράμυνες με πολλαπλές απειλές. Παράλληλα, η δυνατότητά του να πετά σε χαμηλό ύψος και η σχεδίασή του, συχνά με κυψελοειδή δομή, δυσχεραίνουν την ανίχνευσή του από ραντάρ. Ωστόσο, η περιορισμένη ταχύτητά του το καθιστά ευάλωτο σε συστήματα μικρού βεληνεκούς ή ακόμη και σε πυρά φορητών όπλων.