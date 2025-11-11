Αγρότες από πολλές περιοχές της χώρας συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του συλλαλητηρίου, οι αγρότες θα παραδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, και στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Στη συγκέντρωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ, Μανόλης Χνάρης, ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης και ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος.

Ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Παύλος Σατολιάς, σε χαιρετισμό του τόνισε ότι «είμαστε εδώ για τους συναδέλφους μας που είναι στα χωράφια και τους στάβλους. Είμαστε δω να πούμε ότι δεν πάει άλλο» συμπληρώνοντας ότι «το αγροτικό ζήτημα η κυβέρνηση το έχει βάλει σε αυτόματο πιλότο».

Σημείωσε ότι «τα λεφτά είναι λιγότερα και τα έξοδα περισσότερα» προειδοποιώντας πως «σήμερα είναι η αφετηρία των αγροτικών κινητοποιήσεων. Οι συνάδερφοι θα αποφασίσουν πώς θα τις κλιμακώσουν σε ολόκληρη τη χώρα».

«Ο πρωτογενής τομέας πεθαίνει. Η επαρχία ερημώνει και η χώρα θα αντιμετωπίσει διατροφικό πρόβλημα εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση» είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΑΣ Νάξου, Δημήτρης Καπούνης, επισημαίνοντας ότι «είμαστε εδώ για να αγωνιστούμε για τα προβλήματά μας, αλλά και για να μείνει όρθια η αγροτιά, οι αγρότες μας και για να διασφαλιστεί η επάρκεια των τροφίμων μέσω βιώσιμης ανάπτυξης».

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, υπογράμμισε ότι «έχει ξεκινήσει ένας νέος κύκλος αγροτικών κινητοποιήσεων» τονίζοντας μεταξύ άλλων «δυστυχώς δεν πληρωνόμαστε για το μόχθο μας». Όπως είπε, στις 23 Νοεμβρίου οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας, προκειμένου να αποφασίσουν για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων.