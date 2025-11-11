Η αγαπημένη αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, επιστρέφει με τις αναλυτικές προβλέψεις της ημέρας και τις πολύτιμες συμβουλές της για όλα τα ζώδια. Με την εμπειρία και τη χαρακτηριστική της προσέγγιση, βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τις ενέργειες της ημέρας και να κινηθούμε με περισσότερη σιγουριά και θετική διάθεση.

Σύμφωνα με τη Βίκυ Παγιατάκη, η σημερινή μέρα φέρνει έντονα συναισθήματα και μικρές ανατροπές, αλλά και ευκαιρίες για όσους είναι πρόθυμοι να ακούσουν τη διαίσθησή τους και να κάνουν ένα βήμα μπροστά.

Οι σχέσεις, τα επαγγελματικά και τα οικονομικά μπαίνουν στο προσκήνιο, ενώ ορισμένα ζώδια καλούνται να αποφύγουν την παρορμητικότητα και να κινηθούν πιο διπλωματικά.