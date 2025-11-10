Τι είχε Άρη, τί είχα πάντα… Φέτος τουλάχιστον, αφού η εμφάνιση και το αποτέλεσμα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης να αποτελεί ίσως μία μικρογραφία της μέχρι τώρα πορείας της ομάδας.

Άλλος θα το χαρακτήριζε ως συνέχεια της προβληματικής εικόνας που παρουσιάζει ο Άρης από την αρχή της σεζόν. Είναι άλλο, όμως, να είσαι στάσιμος και άλλος να νιώθεις τυχερός που δεν έχασες από τον Αστέρα, έστω και αν έπαιζες με δέκα παίκτες.

Ήταν ένα ματς δύο όψεων, που χωρίστηκε από την κόκκινη κάρτα. Το πρώτο μέρος επιδέχεται κριτικής. Το δεύτερο όχι.

Ο Άρης δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η αποβολή τού χάλασε ένα καλό ή έστω υποφερτό παιχνίδι. Για 25 λεπτά, μέχρι την αποβολή του Γαλανόπουλου, ήταν μια ομάδα επιπόλαιη, χωρίς πλάνο και χωρίς ιδέες στο επιθετικό κομμάτι. Η αποβολή απλώς εγκλώβισε ακόμη περισσότερο την ομάδα σε αυτή την κατάσταση και της στέρησε τη δυνατότητα να προσπαθήσει να διορθώσει πράγματα ή να δείξει κάτι πιο θετικό στη συνέχεια. Να… κλέψει έστω το αποτέλεσμα με ποιότητα, με εξυπνάδα και με τον Σωκράτη Διούδη να είναι… Άγιος, κάνοντας ό,τι μπορεί για να κρατήσει το μηδέν.

Την ίδια στιγμή ο Μανόλο Χιμένεθ άνοιξε από νωρίς τη μεταγραφική κουβέντα, στιγμές μετά τους τέσσερις παίκτες που ζήτησε ση σύκεψη που έγινε με Καρυπίδη και Ρέγες, ζητώντας τέσσερις μεταγραφές. Είναι φανερό εδώ και καιρό ότι το ρόστερ έχει ελλείψεις, ενώ αρκετοί παίκτες που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι δεν αποδίδουν όπως αναμενόταν. Λογικό, λοιπόν, ο προπονητής να στέκεται σε αυτά τα προβλήματα, όπως και στους τραυματισμούς. Ωστόσο, η βελτίωση της ομάδας έχει σταματήσει εδώ και έναν μήνα, πλην κάποιων εξάρσεων.

Είναι φυσικό να προσδοκά ο Ανδαλουσιανός στην ενίσχυση τον Γενάρη. Μέχρι τότε, όμως, υπάρχουν δύσκολα παιχνίδια. Πέντε ντέρμπι στα επόμενα επτά ματς (!), μαζί με εκείνο στις αρχές του 2026 κόντρα στην ΑΕΚ. Δεν γίνεται να αντιμετωπίζονται οι μεταγραφές ως «σωτήριες» λύσεις. Οτι θα λύσουν όλα τα προβλήματα… Πότε θα έρθουν, πότε θα μπουν, πότε θα προσαρμοστούν; Μέχρι τότε η ομάδα θέλει δουλειά και το πρόβλημα είναι κυρίως επιθετικό.

Μια ομάδα που θέλει να διεκδικήσει στόχους δεν μπορεί να το κάνει όταν παρατάσσεται, για παράδειγμα, με δύο δεξιά μπακ και τρία χαφ. Ο Χιμένεθ οφείλει να δει την κατάσταση πιο ψύχραιμα και να διαχειριστεί το ρόστερ όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και πνευματικά. Οι χθεσινές του δηλώσεις φανέρωσαν και τη δική του σύγχυση είτε όταν μιλά για τον Γενάρη είτε όταν αναφέρεται στο… χόρτο.

Για την ώρα, ο Άρης δεν μπορεί να μιλάει για 4άδα. Το συμπέρασμα αυτό δεν προκύπτει μόνο από τη βαθμολογία αλλά κυρίως από την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, που εδώ και σχεδόν τρεις μήνες παραμένει προβληματική. Οι ελάχιστες καλές εμφανίσεις δεν αρκούν για να αλλάξουν το εν λόγω συμπέρασμα. Εκτός εάν ο Άρης…μεταλλαχθεί μετά τη διακοπη και συνδυάσει με αποτελέσματα τη σοβαρή εικόνα που έχει στα ντέρμπι τα οποία έχει μπροστά του.