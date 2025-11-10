- Αρχεία πελατών τραπεζών και εταιρειών τηλεπικοινωνιών.
- Χρήση καμερών παρακολούθησης.
- Καταγραφή και επεξεργασία ιατρικών δεδομένων.
- Εκλογικές καταστάσεις, μητρώα και αρχεία του Δημοσίου.
Δημοφιλή
- 1
Black Friday 2025: Πότε «πέφτει» - Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά
- 2
Από το 2026 αλλάζει ριζικά η πληρωμή ενοικίων – Τι σημαίνει για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές
- 3
Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι μένουν εκτός - Οι «κόφτες», οι ημερομηνίες και τα ποσά
- 4
Το Internet μπαίνει σε καραντίνα - Νέα προειδοποίηση της Google προς όλους τους χρήστες smartphone
- 5
Κυψέλη: «Σας ευχαριστούμε όλους» - Βρήκαν σπίτι οι άστεγοι που έμεναν για 3 χρόνια στο αυτοκίνητό τους
- 6
Βορίζια: Η επόμενη μέρα για τους κατοίκους - «Αυτά είναι καθάρματα, πρέπει να φύγουν από δω»
- 7
Τέλος για τα επικίνδυνα αυτοκίνητα: Πότε ισχύει η υποχρεωτική απόσυρση
- 8
Στην Αγία Πετρούπολη απαγορεύεται οι μετανάστες να εργάζονται ως οδηγοί ταξί και κούριερ
- 9
Ακίνητα - Οι νέες παγίδες στις μεταβιβάσεις: 10+1 ερωτήσεις και απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες
- 10
Πέτρος Σεβαστίκογλου: «Μιλώ τέσσερις γλώσσες και καμία δεν είναι δικιά μου»
Δωρεάν υπηρεσίες των ΚΟΜΥ σε όλη την Ελλάδα από το 2026, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας
Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την πανελλαδική επέκταση των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ). Στόχος η υγειονομική κάλυψη όλης της χώρας, με τουλάχιστον 500.000 πολίτες να ωφελούνται ετησίως από το πρόγραμμα.
Οι ειδικοί διαψεύδουν τους ισχυρισμούς Τραμπ: Καμία σύνδεση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με τον αυτισμό
Καμία επιστημονική απόδειξη δεν επιβεβαιώνει σύνδεση ανάμεσα στη χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη και την εμφάνιση διαταραχών αυτιστικού φάσματος στα παιδιά, σύμφωνα με μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στη βρετανική ιατρική επιθεώρηση BMJ. Η έρευνα κατέληξε ότι «τα τρέχοντα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαληθεύουν ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της έκθεσης των εμβρύων στην παρακεταμόλη και της εμφάνισης […]
H «Φόρμουλα 1» της υπεραγωγιμότητας
Ένα καθοριστικό βήμα προς το «Άγιο Δισκοπότηρο» της φυσικής, τη δημιουργία υλικών που μεταφέρουν ηλεκτρισμό χωρίς απώλειες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
Οι «7 υπέροχοι» της τεχνολογίας και ο φόβος μιας νέας φούσκας» – Αναλυτές προειδοποιούν για την AI
Η χρηματιστηριακή χρονιά του 2025 πλησιάζει στο τέλος της και η κυριαρχία των λεγόμενων «Magnificent Seven» έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Οι Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet (Google), Meta (Facebook) και Tesla αποτελούν πλέον το 36,6% του δείκτη S&P 500, με συνολική κεφαλαιοποίηση άνω των 22 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η επιρροή τους είναι τόσο μεγάλη που […]