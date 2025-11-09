Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι η ένοπλη πτέρυγά της θα παραδώσει σήμερα, στις 14:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), τη σορό του Ισραηλινού στρατιώτη Χαντάρ Γκόλντιν στη Γάζα.

Σύμφωνα με την οργάνωση, η σορός του Ισραηλινού στρατιώτη εντοπίστηκε σε σήραγγα στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, το Σάββατο.

Ο αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού Χαντάρ Γκόλντιν είχε σκοτωθεί από Παλαιστίνιους μαχητές σε ενέδρα στη Ράφα, κατά τη διάρκεια του πολέμου του 2014 ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο, η Χαμάς έχει ήδη παραδώσει τους 20 εν ζωή ομήρους που κρατούσε στη Γάζα μετά την επίθεσή της στο Ισραήλ το 2023, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ.

Η ίδια συμφωνία προβλέπει επίσης την επιστροφή των σορών 28 νεκρών ομήρων, σε αντάλλαγμα για την παράδοση των σορών 360 Παλαιστινίων μαχητών.

Μέχρι στιγμής έχουν παραδοθεί οι σοροί 23 ομήρων έναντι 300 Παλαιστινίων, αν και δεν έχουν όλες ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.