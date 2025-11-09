Ισχυρές καταιγίδες εκδηλώνονται ανά διαστήματα από αργά το απόγευμα σε Πρέβεζα και Φιλιππιάδα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης στην Πρέβεζα πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ σε έξι περιπτώσεις χρειάστηκε να παρέμβει η Πυροσβεστική για την άντληση υδάτων από υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι

Αντλήσεις υδάτων έγινα επίσης στην Αμμουδιά και στην Φιλιππιάδα ενώ σε έξι περιπτώσεις χρειάστηκε να γίνουν κοπές δέντρων τα οποία έπεσαν από ριπές ανέμων.

Η Πυροσβεστική στην Πρέβεζα δέχθηκε δεκάδες κλήσεις από πολίτες οι οποίοι βλέποντες βουλωμένες τις σχάρες στα φρεάτια φοβήθηκαν για πλημμύρες στους χώρους τους.

Σε σχέση με την ένταση των φαινομένων τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί μέχρι και τις έντεκα το βράδυ είναι περιορισμένα.

Δεκάδες κεραυνοί

Η Ήπειρος στο σύνολό της δέχθηκε… βροχή από αστραπές και βροντές για περισσότερες από πέντε ώρες.

Οι πολίτες πάντως θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς οι καταιγίδες θα συνεχιστούν μέχρι και το απόγευμα της Δευτέρας.