Εκτεταμένους ελέγχους σε οίκους ανοχής στην Αθήνα πραγματοποίησαν το βράδυ της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου στελέχη της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στόχος των ελέγχων ήταν ο εντοπισμός πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «OUR RESCUE», η οποία εξειδικεύεται στην υποστήριξη και προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, διαπιστώθηκε η λειτουργία τεσσάρων οίκων ανοχής που είχαν σφραγιστεί επανειλημμένα με αποφάσεις των αρμόδιων δημοτικών αρχών, καθώς και ενός επιπλέον «κρυφού» οίκου.

Οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν συνολικά 15 γυναίκες – 14 αλλοδαπές και μία ημεδαπή – οι οποίες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για παραβίαση σφραγίδων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 1.585 ευρώ.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για τη σφράγιση και επανασφράγιση των οίκων ανοχής, καθώς και για την διοικητική απέλαση δύο εκ των αλλοδαπών.