Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου 2025, λόγω της διεξαγωγής του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχαίας, θα υπάρξουν εκτεταμένες διακοπές κυκλοφορίας, καθώς και απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Παράλληλα, η ΣΤΑΣΥ ενισχύει τα δρομολόγια του Μετρό και αυξάνει τη συχνότητα των συρμών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων και των θεατών του αγώνα.

Το Σάββατο 8-11-2025 κατά τις ώρες 17.00΄ έως 20.40΄, θα διεξαχθούν δύο (2) διαδοχικοί Αγώνες Δρόμου (5 χλμ. & 5km Universities Night Run) από Λ. Βασ. Αμαλίας (Σύνταγμα) προς Παναθηναϊκό Στάδιο, κατά μήκος της διαδρομής:

Εκκίνηση: Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Ρήγα Φεραίου – δεξιά Ακαδημίας – αριστερά Λ. Βασ. Σοφίας – αναστροφή επί της Λ. Βασ. Σοφίας – διασταύρωση ΝΙΜΙΤΣ – Λ. Βασ. Σοφίας (μπροστά από το Hilton) – Ηρώδου Αττικού – είσοδος στα Προπύλαια του Παναθηναϊκού Σταδίου – είσοδος στο Παναθηναϊκό Στάδιο – Τερματισμός.

Την Κυριακή 9-11-2025 θα διεξαχθεί ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών κατά τις ώρες 09.00΄ έως 18.20΄, κατά μήκος της διαδρομής:

Εκκίνηση: Μαραθώνας – Λ. Μαραθώνος – είσοδος στον Τύμβο (αριστερό ρεύμα) – έξοδος από Τύμβο (δεξιό ρεύμα) – Λ. Μαραθώνος – ανισόπεδος κόμβος Σταυρού – Λ. Μεσογείων – Μιχαλακοπούλου – Φειδιππίδου – κόμβος Κηφισίας/Αλεξάνδρας – Λ. Βασ. Σοφίας – Ηρώδου Αττικού – Παναθηναϊκό Στάδιο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Από τις 06:00 του Σαββάτου έως τις 18:30 της Κυριακής, απαγορεύεται η στάση και στάθμευση οχημάτων στην οδό Αρχιμήδους, μεταξύ Πλατείας Πλαστήρα και Μ. Μουσούρου. Η κυκλοφορία θα διακοπεί το Σάββατο από τις 08:00 έως τις 20:30 στο ίδιο τμήμα.

Ανάλογες απαγορεύσεις ισχύουν και στις λεωφόρους Μεσογείων, Βασ. Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Αρδηττού, καθώς και σε δρόμους του κέντρου όπως η Φειδιππίδου, η Μιχαλακοπούλου, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου και η Ακαδημίας.

Από τις 14:00 έως τις 21:00 του Σαββάτου θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες όπως οι λεωφόροι Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Όλγας, Βασ. Σοφίας, Συγγρού και Αμαλίας, καθώς και στους γύρω δρόμους.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Την Κυριακή, οι διακοπές κυκλοφορίας επεκτείνονται σε όλη τη Μαραθώνια διαδρομή, από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο. Οι αποκλεισμοί θα ξεκινήσουν από τις 05:00 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τις 18:30, ανάλογα με το σημείο.

Θα ισχύσουν επίσης ρυθμίσεις αντιδρόμησης και περιορισμού ταχύτητας στη Λεωφόρο Μαραθώνος, με ανώτατο όριο τα 30 χλμ/ώρα. Η κυκλοφορία θα επιτρέπεται μόνο σε οχήματα της διοργάνωσης και έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, η Τροχαία έχει καθορίσει συγκεκριμένους κόμβους για ελεγχόμενη κάθετη διέλευση, όπως στις διασταυρώσεις Λ. Μαραθώνος με Διονύσου, Αγ. Μαρίνας και Λ. Λαυρίου – Κλεισθένους.

Αλλαγές στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Η ΣΤΑΣΥ θα διαθέσει τρεις επιπλέον συρμούς στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και δύο στη Γραμμή 1. Οι Γραμμές 2 και 3, καθώς και το Τραμ, θα λειτουργήσουν συνεχώς το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, ενώ η Γραμμή 1 θα ξεκινήσει στις 05:00 το πρωί.

Στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», τα δρομολόγια θα τερματίζουν στη στάση «Φιξ» από το μεσημέρι του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής. Οι στάσεις Σύνταγμα, Ζάππειο και Λ. Βουλιαγμένης δεν θα λειτουργούν.

Προσωρινές τροποποιήσεις λεωφορειακών γραμμών

Ο ΟΑΣΑ ανακοίνωσε εκτεταμένες αλλαγές σε πολλές λεωφορειακές και τρόλεϊ γραμμές, από την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, ανάλογα με τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Μεταξύ αυτών, τροποποιούνται οι διαδρομές των γραμμών 550, Χ95, 608, 230, 235, 140, 224, καθώς και των γραμμών τρόλεϊ (1)-(5)-(15). Ορισμένες γραμμές, όπως οι 060, 314, 406 και Α5, δεν θα λειτουργήσουν προσωρινά.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται μέσω των επίσημων ιστοσελίδων του ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ για τις ακριβείς ώρες και διαδρομές, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον αλλαγές ανάλογα με την εξέλιξη του Μαραθωνίου.