Η Νέα Δημοκρατία επιβεβαιώνει, σύμφωνα με κομματικές πηγές, ότι τηρεί τις δεσμεύσεις της σχετικά με την κλήση μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως τονίζεται, όλοι όσοι ζητήθηκαν θα προσέλθουν, συμπεριλαμβανομένων και όσων περιλαμβάνονται στον συμπληρωματικό κατάλογο που κατέθεσε ο εισηγητής του κόμματος, Μακάριος Λαζαρίδης.

Στον κατάλογο αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, περιλαμβάνονται ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Ανδρέας Στρατάκης, η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, καθώς και κορυφαίοι υπουργοί όπως ο Άκης Σκέρτσος, υπουργός Επικρατείας, ο Γιώργος Μυλωνάκης, υφυπουργός στον πρωθυπουργό, και ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας – πρώην υπουργός Επικρατείας.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι «η Νέα Δημοκρατία απέδειξε -και σήμερα- απόλυτη διαφάνεια και συνέπεια, τηρώντας κάθε δέσμευση που ανέλαβε από την πρώτη συνεδρίαση μέχρι σήμερα». Αντίθετα, όπως αναφέρουν, «τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως το ΠΑΣΟΚ επιχείρησαν τη συσκότιση, απορρίπτοντας την κατάθεση μαρτύρων, όπως του κ. Κουφουδάκη».

Παράλληλα, τονίζεται ότι «η Εξεταστική προχωρά θεσμικά, με πλήρη διαλεύκανση όλων των ζητημάτων». Οι ίδιες πηγές καταλήγουν πως «ό,τι υποσχέθηκε η πλειοψηφία, το έκανε – και ό,τι ισχυρίστηκε η αντιπολίτευση, κατέρρευσε».