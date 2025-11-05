Έκρηξη μικρής ισχύος σημειώθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα σε νυχτερινό κέντρο στην οδό Λασσάνης, στο Περιστέρι.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο εκρηκτικός μηχανισμός προκάλεσε φθορές σε πλαϊνή πόρτα του καταστήματος και σε υαλοπίνακα επιχείρησης στον απέναντι δρόμο. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς το κατάστημα ήταν κλειστό τη στιγμή του συμβάντος. Κατά το σχετικό ρεπορτάζ, στον ίδιο χώρο στις 20 Οκτωβρίου είχε πέσει νεκρός 37χρονος από μαχαιριά 24χρονου.

Η υπόθεση διερευνάται από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος και Εκβιασμών.