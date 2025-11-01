Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολίασε την απόφαση της κυβέρνησης να αναστείλει το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ στην επαρχία.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισημαίνει ότι η δυναμική αντίδραση της κοινωνίας οδήγησε σε μερική υποχώρηση την κυβέρνηση, που ανακοίνωσε το αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Επίσης, τονίζει ότι η αναστολή είναι απόδειξη του πανικού της κυβέρνησης. Και προσθέτει ότι ο «κ. Μητσοτάκης είναι αναξιόπιστος και αποδείχθηκε αδύναμος όταν οι πολίτες διεκδικούν το δίκιο τους. Δεν μπορεί να κρύψει ότι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία τα χρεοκόπησαν οι “γαλάζιες ακρίδες”».

Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου για τα ΕΛΤΑ

Στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αναφέρει τα εξής:

«Η μερική υποχώρηση της κυβέρνησης από την απόφαση για το αιφνιδιαστικό κλείσιμο των 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ είναι μία απόδειξη του πανικού της, μετά τη δυναμική αντίδραση της κοινωνίας.

»Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ έχουμε τη φωνή μας με την αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες για να υπερασπιστούμε έναν δημόσιο φορέα που υπηρετεί τον πολίτη, ειδικά στην περιφέρεια και στα νησιά.

»Αντιδράσαμε άμεσα και απαιτήσαμε να πάρει συνολικά πίσω η κυβέρνηση το κλείσιμο ΟΛΩΝ των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ και να συζητηθεί το θέμα στη Βουλή με δεσμεύσεις για την επόμενη ημέρα.

»Προφανώς με όλα τα υποκαταστήματα ανοιχτά.

»Τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και η κοροϊδία, δεν πείθουν κανέναν.

»Καταφέραμε με τη δράση μας να μείνουμε αρχικά ανοιχτά από τα υποκαταστήματα της περιφέρειας. Θα συνεχίσουμε πιο έντονα για να μείνουν οριστικά ανοιχτά και αυτά, αλλά και τα 204 καταστήματα.

»Η κοινωνική πίεση στέκεται αντίπαλος της αδικίας και του σχεδίου εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων που αναπτύσσουν την ΝΔ.

»Ο κ. Ο Μητσοτάκης είναι αναξιόπιστος και αποδείχθηκε αδύναμος όταν οι πολίτες διεκδικούν το δίκιο τους. Δεν μπορεί να κρύψει ότι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία τα χρεοκόπησαν οι “γαλάζιες ακρίδες”.

»Οι διεκδικήσεις πρέπει να συνεχιστούν μέσα και έξω από τη Βουλή για την ανατροπή της κυβερνητικής απόφασης αλλά και συνολικά για την ευημερία της κοινωνίας και μέχρι να πέσει αυτή η επικίνδυνη κυβέρνηση».