Ένταση και επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, μετά τη λήξη συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε για τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θανάσιμο τραυματισμό του Κυριάκου Ξυμητήρη. Ο Ξυμητήρης είχε σκοτωθεί πέρυσι στους Αμπελόκηπους, την ώρα που συναρμολογούσε βόμβα μέσα σε διαμέρισμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, μετά το τέλος της πορείας ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Εμμανουήλ Μπενάκη, χρησιμοποιώντας καδρόνια και φωτοβολίδες.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκαν τέσσερις αστυνομικοί, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη πέντε ατόμων. Από το σημείο κατασχέθηκαν ρόπαλα και κράνη.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση, «την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:30, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θανάσιμο τραυματισμό του Κυριάκου Ξυμητήρη από έκρηξη βόμβας στους Αμπελόκηπους, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία στο κέντρο της Αθήνας με τη συμμετοχή περίπου 500 μελών συλλογικοτήτων».

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι «λίγο πριν τις 20:30, αφού είχε εξελιχθεί ομαλά η συγκέντρωση και η πορεία, κατά την αποχώρηση των συγκεντρωμένων προς την περιοχή των Εξαρχείων, ομάδα ατόμων προχώρησε σε επίθεση με χρήση καδρονιών και ρίψη αντικειμένων και φωτοβολίδων σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Εμ. Μπενάκη».

Οι αστυνομικές δυνάμεις, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, απώθησαν τους επιτιθέμενους για να αποτρέψουν περαιτέρω επεισόδια και να αποκλιμακώσουν την ένταση, ενώ με επιχειρησιακή τακτική συνέλαβαν πέντε άτομα.