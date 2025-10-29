Ο Ράτζα Ναϊνγκολάν ξαναχτυπά και αυτή τη φορά, στο στόχαστρό του μπαίνει ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός του Βελγίου, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Ο άλλοτε μέσος της Ρόμα και της Ίντερ, «απασφάλισε» κατά του Ισπανού τεχνικού, που σήμερα βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής Πορτογαλίας.

«Δεν είναι ποδοσφαιρικός άνθρωπος, είναι φτωχός προπονητής. Το Βέλγιο θα μπορούσε να έχει κατακτήσει τίτλους αν δεν ήταν αυτός», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βέλγος μέσος, δείχνοντας για ακόμη μία φορά ότι δεν «μασά» τα λόγια του.

Ο Ναϊνγκολάν αναφέρθηκε με έντονο ύφος στην περίοδο που φόρεσε τη φανέλα της εθνικής Βελγίου, αφήνοντας αιχμές για την τακτική ανεπάρκεια και την απουσία πλάνου υπό τον Μαρτίνεθ. «Με τον Μαρτίνεθ δεν υπήρχαν τακτικές, δεν υπήρχε στρατηγική. Όταν τα πράγματα δυσκόλευαν, η οδηγία ήταν πάντα η ίδια: δώστε την μπάλα στον Αζάρ, ή στον Ντε Μπρόινε, ή στον Λουκάκου. Ποτέ καμία ταυτότητα, ποτέ κανένα πλάνο», είπε, περιγράφοντας ένα κλίμα απογοήτευσης και προχειρότητας στα αποδυτήρια της «Χρυσής Γενιάς» των Βέλγων.

«Σήμερα λέω στον εαυτό μου πως θα προτιμούσα να είχα παίξει για την Ινδονησία, μόνο και μόνο για τον σεβασμό που θα μου είχαν δείξει», πρόσθεσε, αφήνοντας αιχμές και για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε από την ομοσπονδία της χώρας του.

🚨🚨🎙️| Radja Nainggolan on former Belgium coach Roberto Martinez: “He is not a football expert, he’s a very poor coach. Belgium could have won titles if it wasn’t for him. “With Martinez, there was no tactics or strategy. When we were in trouble, it was, pass to Hazard, or to… pic.twitter.com/QsMRW6PJI0 — CentreGoals. (@centregoals) October 29, 2025

Τα λόγια του Ναϊνγκολάν επαναφέρουν στο προσκήνιο μια εποχή γεμάτη ερωτήματα για το πώς μια ομάδα με ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης, όπως οι Αζάρ, Ντε Μπρόινε, Κουρτουά και Λουκάκου, έμεινε τελικά χωρίς τίτλο. Ο Μαρτίνεθ οδήγησε το Βέλγιο μέχρι τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2018, αλλά έκτοτε οι «κόκκινοι διάβολοι» έδειχναν να μένουν στάσιμοι.

Ο Ναϊνγκολάν, πιστός στην… ωμή του ειλικρίνεια, άνοιξε ξανά το κεφάλαιο Μαρτίνεθ, με τις δηλώσεις του ήδη να κάνουν τον γύρο της Ευρώπης, ανάβοντας «φωτιές» στις τάξεις των Βέλγων και των Πορτογάλων φιλάθλων.