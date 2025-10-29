Ένα εντυπωσιακό κολιέ του Σαλβαντόρ Νταλί κατέρριψε κάθε προσδοκία σε δημοπρασία σουρεαλιστικής και μοντέρνας τέχνης του οίκου Sotheby’s, πωλούμενο σε τιμή-ρεκόρ.

Το έργο, με τίτλο Swirling Sea Necklace («Κολιέ Στροβιλιζόμενη Θάλασσα»), είναι κατασκευασμένο από χρυσό 18 καρατίων, σκαλισμένο σε κυματιστό κυκλικό δαχτυλίδι, διακοσμημένο με διαμάντια, ένα μεγάλο μαργαριτάρι, καθώς και χάντρες από ζαφείρια και σμαράγδια. Μαζί, τα πολύτιμα υλικά συνθέτουν μια εικόνα που θυμίζει κύματα να σπάνε πάνω σε χρυσή ακτή. Το κολιέ έχει βάρος 156 γραμμαρίων.

Στη δημοπρασία, το έργο του Νταλί πωλήθηκε έναντι 858.500 δολαρίων, υπερδιπλάσιας τιμής από την αρχική εκτίμηση των 580.000 δολαρίων, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική αξία των δημιουργιών του Ισπανού καλλιτέχνη.

Η ιστορία πίσω από το «Κολιέ της Στροβιλιζόμενης Θάλασσας»

Ο Νταλί σχεδίασε το κομψοτέχνημα το 1954, ενώ η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1963 από το ατελιέ Alemany & Co. στη Νέα Υόρκη, για λογαριασμό της Σάο Σλάμπεργκερ, μίας από τις πιο επιδραστικές συλλέκτριες της εποχής. Η Σλάμπεργκερ, σύζυγος του δισεκατομμυριούχου κληρονόμου των πετρελαίων Πιερ Σλάμπεργκερ, υπήρξε ένθερμη θαυμάστρια του Νταλί και του ανέθεσε το πορτρέτο της.

«Όπως και ο Νταλί, η Σάο Σλάμπεργκερ είχε μια ξεχωριστή προτίμηση για το πολυτελές και πρωτοποριακό. Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν το γεγονός ότι λίγο μετά τον γάμο της με τον Πιερ Σλάμπεργκερ, γόνο του πολυεθνικού ενεργειακού ομίλου, ανέθεσε στον Νταλί να ζωγραφίσει το πορτρέτο της, και κάθισε για εκείνον πολλές φορές μεταξύ 1963 και 1965. Εκείνος επέλεξε προσωπικά το φόρεμα με το οποίο απεικονιζόταν για το πορτρέτο της, συνδυάζοντάς το με μία από τις μοναδικές δημιουργίες του: το συγκεκριμένο έργο. Πράγματι, αν και το ολοκληρωμένο πορτρέτο του καλλιτέχνη απεικονίζει τη Σάο Σλάμπεργκερ στολισμένη με ένα πιο κλασικό έργο, το παρόν έργο είναι σαφώς ορατό σε μία από τις λίγες γνωστές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη στιγμή των σκηνών που έλαβαν χώρα στο διαμέρισμα του Πιερ και του Σάο στο Σάτον Πλέις. Το Κολιέ πρέπει να αποτέλεσε το θέμα πολλών συναρπαστικών συζητήσεων που έλαβαν χώρα μεταξύ του καλλιτέχνη και της Σλάμπεργκερ» αναφέρεται στην περιγραφή του οίκου δημοπρασιών.

Η δημιουργική πολυπραγμοσύνη του Νταλί

«Ο αυτοαποκαλούμενος “Άνθρωπος της Αναγέννησης”, Σαλβαντόρ Νταλί εκτεινόταν πολύ πέρα από τα εξαιρετικά του χαρίσματα ως ζωγράφος και σχεδιαστής. Το εκτεταμένο καλλιτεχνικό του ρεπερτόριο περιελάμβανε επίσης κινηματογράφο, γλυπτική, ποίηση, φωτογραφία και θέατρο, συχνά σε συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες. Τα εξαιρετικά κοσμήματα του Νταλί, ωστόσο, αιχμαλωτίζουν την προσοχή και τη φαντασία όσο τίποτα άλλο. Ένας θρίαμβος τεχνικής δεξιοτεχνίας και εντυπωσιακών οπτικών πυροτεχνημάτων, ενσαρκώνουν την “αγάπη του για οτιδήποτε είναι επιχρυσωμένο και υπερβολικό“» σημειώνεται στην παρουσίαση.

Από τη συλλογή της οικογένειας Σλάμπεργκερ στη νέα δημοπρασία

Η Άννα Σλάμπεργκερ, μία από τα πέντε παιδιά του Πιερ Σλάμπεργκερ από τον πρώτο του γάμο, είχε αγοράσει το κολιέ το 2014 από τον οίκο Sotheby’s έναντι 665.000 δολαρίων. Μετά τον θάνατό της, τον περασμένο Απρίλιο, το έργο επέστρεψε εκ νέου στον οίκο για δημοπρασία.