Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σήμερα, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025, στην καταβολή συνολικού ποσού 54,3 εκατ. ευρώ σε 42.522 δικαιούχους, στο πλαίσιο των ενισχύσεων De Minimis για τον τομέα των ζωοτροφών και των φερτών υλικών, λόγω των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε πληρωμή ύψους 44.726.678 ευρώ σε 39.820 δικαιούχους για ενίσχυση ζωοτροφών De Minimis, εξαιτίας των επιπτώσεων από ευλογιά και πανώλη.

Παράλληλα, καταβλήθηκε ποσό 9.558.297 ευρώ σε 2.702 δικαιούχους για αποζημιώσεις που αφορούν φερτά υλικά, συνέπεια της κακοκαιρίας Daniel.

Περίπου το 80% των δικαιούχων έχει ήδη λάβει τα χρήματα στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, ενώ το υπόλοιπο 20% αναμένεται να πληρωθεί έως την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025.

Οι παραγωγοί που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν έως την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 23:59.