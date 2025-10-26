Η κουρδική οργάνωση ανταρτών Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) ανακοίνωσε πως προχωρά στην πλήρη απόσυρση των μαχητών της από την Τουρκία προς το βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Firat.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «θέτουμε σε εφαρμογή την απόσυρση όλων των δυνάμεών μας από το εσωτερικό της Τουρκίας», ενώ ήδη 25 μαχητές, άνδρες και γυναίκες, έχουν μετακινηθεί προς τις βάσεις του PKK στο βόρειο Ιράκ.

Το κίνημα κάλεσε παράλληλα την τουρκική κυβέρνηση να προχωρήσει στα απαραίτητα νομικά βήματα για τη συνέχιση της ειρηνευτικής διαδικασίας και την ομαλή επανένταξη των αγωνιστών του στην πολιτική και κοινωνική ζωή.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «τα νομικά και πολιτικά μέτρα» που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη δημοκρατική πολιτική ζωή πρέπει να υλοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση. Το PKK υπενθύμισε ότι η διαδικασία αφοπλισμού και ειρήνης με το τουρκικό κράτος ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο και παραμένει σε εξέλιξη.