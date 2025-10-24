Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Νεογνών του Βενιζελείου Νοσοκομείου ένα πρόωρα γεννημένο κοριτσάκι μιας 32χρονης μετανάστριας, που έφτασε με βάρκα στην Ιεράπετρα μαζί με ομάδα 57 ατόμων.

Η 32χρονη γυναίκα, μέλος ομάδας 57 μεταναστών που εντοπίστηκαν προχθές Τετάρτη (22/10) στα νότια παράλια της Ιεράπετρας, παρουσίασε επιπλοκές κατά το ταξίδι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και γέννησε το έβδομο παιδί της, όπως αναφέρει το neakriti.gr. Το νεογέννητο κοριτσάκι λόγω της εύθραυστης κατάστασής του κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί άμεσα στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, ενώ και η μητέρα παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Ανάμεσα στους 58 μετανάστες, οι περισσότεροι από το Σουδάν και κάποιοι Αιγύπτιοι, βρισκόταν άλλη μία έγκυος, καθώς και άλλες τέσσερις γυναίκες και δέκα παιδιά, που είναι καλά στην υγεία τους.