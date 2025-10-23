Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας είναι εξαιρετικά δραματική, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να εκτιμά ότι θα απαιτηθούν τουλάχιστον 7 δισεκατομμύρια δολάρια για την πλήρη ανοικοδόμηση του συστήματος υγείας στην περιοχή, το οποίο έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς λόγω των συνεχών συγκρούσεων. Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, μόλις 14 από τα 36 νοσοκομεία που λειτουργούν στη Γάζα παραμένουν ανοιχτά και προσφέρουν υπηρεσίες, ενώ υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε βασικά φάρμακα και υγειονομικό προσωπικό, καθιστώντας την κατάσταση ακόμη πιο κρίσιμη.

Ο κ. Γκεμπρεγέσους δήλωσε επίσης ότι η ανθρωπιστική βοήθεια που φτάνει στη Λωρίδα της Γάζας είναι «ανεπαρκής», αφού δεν επιτρέπει την αποτελεσματική βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης. Παρά την εκεχειρία που έχει τεθεί σε ισχύ, η πείνα συνεχίζει να πλήττει τους κατοίκους, καθώς τα τρόφιμα που εισέρχονται στη Γάζα είναι εξαιρετικά περιορισμένα, με αποτέλεσμα η κατάσταση να παραμένει «καταστροφική», όπως ανέφερε ο ίδιος.

Επιπλέον, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά από την αρχή της εκεχειρίας, ξεκίνησε την απομάκρυνση βαριά άρρωστων παιδιών από τη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να λάβουν απαραίτητη ιατρική φροντίδα σε ασφαλέστερες περιοχές. Συνολικά, 41 παιδιά, συνοδευόμενα από 145 άτομα, μεταφέρθηκαν σε άλλες χώρες, αν και τα ονόματα των προορισμών τους παραμένουν κρυφά για λόγους ασφαλείας.

Η απομάκρυνση των ασθενών πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των διεθνών οργανισμών και της συνεργασίας άλλων χωρών, ωστόσο οι διαδικασίες συνεχίζουν να καθυστερούν λόγω των αυστηρών περιορισμών στην πρόσβαση που επιβάλλονται από τις ισραηλινές αρχές, οι οποίες ελέγχουν την είσοδο και έξοδο από τη Γάζα. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, αυτή τη στιγμή περίπου 150.000 ασθενείς περιμένουν ακόμα την έγκριση για να μετακινηθούν σε άλλες χώρες για να λάβουν ιατρική φροντίδα.

Τέλος, ο ΠΟΥ συνεχίζει να απευθύνει έκκληση για περισσότερη διεθνή αλληλεγγύη και για το άνοιγμα όλων των δρόμων που θα επιτρέψουν την επιτάχυνση των μεταφορών ασθενών και ανθρωπιστικής βοήθειας, με την ελπίδα να ανακουφιστεί η δραματική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.