Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε από την Ιερουσαλήμ ότι η αποστολή για τον αφοπλισμό της Χαμάς και την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας θα είναι «πολύ δύσκολη», σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τελεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Έχουμε μια πολύ, πολύ δύσκολη αποστολή μπροστά μας, που είναι να αφοπλιστεί η Χαμάς και να ανοικοδομηθεί η Γάζα, να καταστεί καλύτερη η ζωή για τους ανθρώπους της Γάζας, αλλά και να διασφαλιστεί πως η Χαμάς δεν θα είναι πλέον απειλή για τους φίλους μας στο Ισραήλ», δήλωσε ο Βανς σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τη συνάντησή τους.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Η σύγκρουση είχε ξεσπάσει μετά την επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης και των συμμάχων της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η συμφωνία στηρίζεται σε ένα σχέδιο 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αναδίπλωση του ισραηλινού στρατού, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Το σχέδιο αποκλείει κάθε ρόλο της Χαμάς, που κατέλαβε την εξουσία στη Γάζα το 2007, στη μελλοντική διακυβέρνηση της περιοχής.

Η «επόμενη ημέρα» στη Γάζα

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι «συζήτησε την ιδέα της επόμενης ημέρας» με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή δημιουργούμε μια καταπληκτική επόμενη μέρα με ένα εντελώς νέο όραμα, για το πώς θα έχουμε μια πολιτική κυβέρνηση, για τον τρόπο να διασφαλίσουμε την ασφάλεια εκεί», είπε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι η διαδικασία «δεν θα είναι εύκολη» και «θα απαιτήσει πολλή δουλειά», εκφράζοντας ωστόσο την πεποίθηση ότι «είναι δυνατό» να επιτευχθεί.

Προοπτική για τη Μέση Ανατολή

Ο Βανς χαρακτήρισε τη συμφωνία «μια ευκαιρία» για το Ισραήλ να ενισχύσει τις σχέσεις του με τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Επισήμανε ότι αποτελεί «ένα απαραίτητο στοιχείο» για την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ, οι οποίες εξομάλυναν τις σχέσεις του Ισραήλ με ορισμένα αραβικά κράτη το 2020.

Όπως είπε, η εξέλιξη αυτή μπορεί να επιτρέψει «μια δομή συμμαχίας στη Μέση Ανατολή που διαρκεί, που αντέχει και που επιτρέπει σε καλά άτομα αυτής της περιοχής του κόσμου να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους».

Ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει να επανεκκινήσει τις Συμφωνίες του Αβραάμ, που επιτεύχθηκαν κατά την πρώτη του θητεία, ανάμεσα στο Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Μαρόκο.