Το MEGA News τιμά τη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου, του σπουδαίου τραγουδοποιού, στιχουργού και ερμηνευτή, που άφησε ανεξίτηλο στίγμα στην ελληνική μουσική και πολιτιστική ζωή, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή την Τρίτη 21 Οκτωβρίου.

Με αφορμή τον θάνατό του, το 24ωρο κανάλι της Alter Ego Media θα μεταδώσει εκτάκτως απόψε στις 22:00 την εκπομπή «Όσα Φέρνει η Ώρα» με τον Γιάννη Πολίτη, από το αρχείο του MEGA, με καλεσμένο τον μοναδικό «Νιόνιο», όπως τον αποκαλούσαν φίλοι και κοινό.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος ανοίγει την καρδιά του σε μια συνάντηση γεμάτη αναμνήσεις, αλήθειες και μουσική. Η συνέντευξη, που μεταδόθηκε για πρώτη φορά το 2004, γυρίστηκε στο αγαπημένο του εξοχικό στο Μούρεσι του Πηλίου. Εκεί, για δύο ημέρες, ο Σαββόπουλος μοιράστηκε σκέψεις, συναισθήματα και ιστορίες μιας ζωής, προσφέροντας ένα πολύτιμο ντοκουμέντο που αναδεικνύει τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο.