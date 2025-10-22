Tην αμέριστη στήριξή του σε οικογένειες που διαμένουν μόνιμα στον Δήμο Νοτίου Πηλίου δείχνει εκ νέου ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός -και σύσσωμη η Δημοτική Αρχή- προχωρώντας στην χορήγηση επιδόματος τέκνων σε οικογένειες με δύο και τρία παιδιά.

Η υπογεννητικότητα που μαστίζει τα χωριά, σε συνδυασμό με τις εκτεταμένες καταστροφές των αγροτικών και τουριστικών εκμεταλλεύσεων καθιστούν αναγκαία την χορήγηση επιδόματος τέκνων. Επιπλέον, η δραματική μείωση του εισοδήματος των κατοίκων του Δήμου έχει ως αποτέλεσμα οικογένειες με ανήλικα τέκνα να αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, δεδομένης και της αύξησης του κόστους ζωής τα τελευταία χρόνια, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός εισηγείται τη νέα πρωτοβουλία στήριξης των οικογενειών προς τη Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα για την επέκταση της οικονομικής ενίσχυσης ως προς τα πρώτα και τα δεύτερα τέκνα οικογενειών Δημοτών που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο, γεννηθέντα τα έτη 2025 και 2026, ενώ εξακολουθεί να ισχύει η εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σε τρίτεκνες οικογένειες που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο.

Ειδικότερα, για τα έτη 2025 και 2026 προβλέπεται εφάπαξ επίδομα τέκνων:

α) χιλίων ευρώ (1.000) ευρώ για το πρώτο γεννηθέν τέκνο οικογενειών Δημοτών που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο.

β) δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για το δεύτερο γεννηθέν τέκνο οικογενειών Δημοτών που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο.

γ) τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για το τρίτο γεννηθέν τέκνο οικογενειών Δημοτών που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο.

Για τη χορήγηση των παραπάνω επιδομάτων, τίθενται οικονομικά κριτήρια τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

– το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά χίλια (1.000) ευρώ για κάθε υφιστάμενο τέκνο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά χίλια (1.000) ευρώ για κάθε υφιστάμενο τέκνο.