Τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν μετά τη διακοπή της χθεσινοβραδινής (20/10) συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν προκαλέσει ανοιχτές διαφωνίες και αμφισβήτηση της επίσημης γραμμής, ενώ ακόμη και η θέση διεξαγωγής του έργου τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Η χθεσινή συνεδρίαση, που αφορούσε το κρίσιμο μνημόνιο συνεργασίας με την ΠΑΕ, διεκόπη αιφνιδίως ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η ψηφοφορία.

Η διακοπή προέκυψε όταν η «ηγετική ομάδα» του Ερασιτέχνη άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι η πρότασή της –που επέβαλε χρονικό περιορισμό στον Ιβάν Σαββίδη για παροχή εγγυήσεων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου– δεν συγκέντρωνε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Η διακοπή, με αφορμή την αδιαθεσία ενός μέλους του ΔΣ, θεωρείται πλέον από πολλούς ως τακτική κωλυσιεργίας για την αποφυγή μιας άμεσης ψηφοφορίας που θα απέρριπτε τη σκληρή της γραμμή.

Οι αντιφάσεις και η ανοιχτή διάψευση Χασεκίδη

Το κλίμα οξύνθηκε όταν η νομική σύμβουλος του ΑΣ ΠΑΟΚ και επί σειρά δεκαετιών συνεργάτιδα του Θανάση Κατσαρή, Κατερίνα Γιαννακοπούλου, δήλωσε κατηγορηματικά το πρωί ότι «δεν ξεκίνησε καμία ψηφοφορία», υποστηρίζοντας ότι έγινε απλώς «μία συζήτηση για ανταλλαγή απόψεων» και πως όσοι λένε το αντίθετο «παραπλανούν τον κόσμο».

Αυτή η επίσημη θέση διαψεύστηκε ανοιχτά και δημόσια από μέλη του ίδιου του ΔΣ, γεγονός που καταδεικνύει τη διάσπαση. Ο Δημήτρης Χασεκίδης, μέλος του ΔΣ, απάντησε με γραπτή δήλωση που ήταν σαφής και αδιάσειστη:

«Ψήφισαν 7 μέλη του ΔΣ σχετικά με τις προτάσεις για το μνημόνιο συνεργασίας της Νέας Τούμπας, μεταξύ των οποίων και εγώ ο ίδιος. Αδιάψευστος μάρτυρας τα ηχητικά των πρακτικών. Αύριο θα συνεχιστεί η διαδικασία και θα ψηφίσουν τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ που δεν έχουν ψηφίσει. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι αληθές».

Η ύπαρξη ηχητικών πρακτικών ως αδιάψευστου μάρτυρα εντείνει το θεσμικό πρόβλημα, καθώς υπονομεύει την αξιοπιστία της νομικής συμβούλου και του προεδρείου.

Το κλίμα έγινε ακόμα πιο πολωτικό, καθώς ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΣ ΠΑΟΚ έθεσε ευθέως ζήτημα για το αν το νέο γήπεδο πρέπει να κατασκευαστεί στην Τούμπα, ανοίγοντας μια τεράστια συζήτηση για την τοποθεσία. Αυτή η αμφισβήτηση της παραδοσιακής έδρας, τη στιγμή που η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα, θεωρείται κίνηση εκτός πλαισίου.

Η κατάσταση στον ΑΣ ΠΑΟΚ είναι πλέον στο κόκκινο. Η επανάληψη της ψηφοφορίας, που έχει οριστεί για αύριο (22/10), θα είναι εξαιρετικά τεταμένη. Η επιβίωση του μνημονίου –και κατ’ επέκταση η υλοποίηση του έργου της Νέας Τούμπας– εξαρτάται από την ικανότητα των μελών του ΔΣ να αφήσουν στην άκρη τις προσωπικές και παραταξιακές διαφωνίες και να λειτουργήσουν ενωμένοι, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του συλλόγου.