Ολόκληρο οπλοστάσιο εντοπίστηκε στο σπίτι 17χρονου μετά έρευνα της Αστυνομίας. Είχε προηγηθεί επεισόδιο στο προαύλιο σχολείου στην Ελευσίνα όπου ο 17χρονος είχε απειλήσει με πιστόλι έναν συμμαθητή του.

Εκτός από τον 17χρονο συνελήφθησαν και άλλα δύο άτομα 45 και 53 ετών κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για παράβαση του νόμων περί όπλων και περί φωτοβολίδων, απειλή, εξύβριση καθώς και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Το επεισόδιο στο σχολείο