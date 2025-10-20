Η Pizza Hut UK ανακοίνωσε σήμερα το κλείσιμο 68 εστιατορίων με δυνατότητα εστίασης σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, έπειτα από την επίσημη πτώχευση της εταιρείας.

Η DC London Pie Ltd, δικαιοδόχος και διαχειρίστρια των καταστημάτων, υπέβαλε αίτηση για πτώχευση και διόρισε την FTI Consulting ως διαχειριστή.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις έξι εβδομάδες μετά την αίτηση εκκαθάρισης που φέρεται να υπέβαλε η HMRC (φορολογική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου) κατά της επιχείρησης, λόγω ανεξόφλητων οφειλών.

Σύμφωνα με πηγές από τον κλάδο, διευθυντές περιοχών ενημέρωσαν σήμερα το πρωί εργαζόμενους σε αρκετές τοποθεσίες να επιστρέψουν στα σπίτια τους, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, καθώς τα εστιατόρια παρέμειναν κλειστά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οκτώ από τα έντεκα καταστήματα στο Λιντς παρέμειναν κλειστά τη Δευτέρα, με μέλη του προσωπικού να κάνουν λόγο για πλήρη ασάφεια και έλλειψη ενημέρωσης.

«Δεν είχαμε ιδέα τι συνέβαινε», ανέφερε εργαζόμενος στην εφημερίδα Yorkshire Evening Post.

«Πολλοί από εμάς καθίσαμε σπίτι, αφού μας έστειλαν πίσω από τη δουλειά χωρίς καμία αμοιβή για τις ώρες που επρόκειτο να εργαστούμε. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει και μας ζητήθηκε να μη μιλήσουμε σε κανέναν για να μην προκληθεί πανικός».

Η διοίκηση της Pizza Hut UK ανακοίνωσε την εξαγορά μέρους της επιχείρησης μέσω μιας προκατασκευασμένης διαδικασίας διαχείρισης (pre-pack administration), με τη Yum! Brands την παγκόσμια ιδιοκτήτρια εταιρεία της αλυσίδας να προχωρά στη διάσωση 64 καταστημάτων.

Παρά τη διάσωση, 75 καταστήματα δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία και βρίσκονται ακόμη σε καθεστώς κινδύνου, απειλώντας περίπου 741 θέσεις εργασίας.

«Η εξαγορά αποσκοπεί στη διασφάλιση της εμπειρίας των πελατών και στην προστασία θέσεων εργασίας όπου είναι δυνατόν», δήλωσε ο Nicolas Burquier, Διευθύνων Σύμβουλος Διεθνών Αγορών της Pizza Hut.

Περίπου 2.259 εργαζόμενοι θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία βάσει του βρετανικού νόμου TUPE, διατηρώντας τα εργασιακά τους δικαιώματα. Η μεταφορά περιλαμβάνει διευθυντές καταστημάτων και υποστηρικτικές ομάδες.

Τα Pizza Hut Takeaway καταστήματα δεν επηρεάζονται, καθώς ανήκουν σε ξεχωριστή επιχειρησιακή μονάδα.

Η DC London Pie Limited, κάτοχος της άδειας εκμετάλλευσης των επίμαχων εστιατορίων, τέθηκε σε διαχείριση από την FTI. Η εταιρεία ανήκει στην αμερικανική Directional Capital, η οποία απέκτησε τα καταστήματα νωρίτερα φέτος μετά τη χρεοκοπία της Heart with Smart Limited, η οποία όφειλε σχεδόν 40 εκατ. λίρες στον επενδυτή Pricoa Capital, σύμφωνα με το The Business Desk.

Ο Gary Hemming της abcfinance.co.uk σχολίασε:«Η δεύτερη κατάρρευση της Pizza Hut UK μέσα σε μόλις εννέα μήνες αποτελεί ηχηρό καμπανάκι για τον κλάδο της φιλοξενίας. Όταν μια επιχείρηση βυθίζεται δύο φορές σε έναν χρόνο, με ανεξόφλητο χρέος και εκκρεμείς απαιτήσεις από την HMRC, αποκαλύπτονται βαθιά διαρθρωτικά προβλήματα που δεν λύνονται με πρόχειρες συμφωνίες διάσωσης».

Τέλος,για τους 1.723 εργαζόμενους που βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας, η νέα αυτή εξέλιξη αναδεικνύει ένα βαθύτερο πρόβλημα στον κλάδο:«Οι θέσεις εργασίας στον τομέα της φιλοξενίας παραμένουν ευάλωτες, παρά τις υποτιθέμενες ‘συμφωνίες διάσωσης’».

