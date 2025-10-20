Εφ’ όλης της ύλης τοποθετήθηκε τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επιβάλουν δασμούς ύψους 155% στις κινεζικές εισαγωγές, εάν δεν επιτευχθεί εμπορική συμφωνία έως την 1η Νοεμβρίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι σκοπεύει να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα στις αρχές του επόμενου έτους, έπειτα από πρόσκληση της κινεζικής κυβέρνησης.

«Με προσκάλεσαν στην Κίνα και θα πάω κάποια στιγμή στις αρχές του επόμενου έτους. Το έχουμε σχεδόν ετοιμάσει», δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης του Πεκίνου κατά της Ταϊβάν. «Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά με την Κίνα. Η Κίνα δεν επιθυμεί να το κάνει αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο θα καταλήξουν σε μια ισχυρή εμπορική συμφωνία μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στη Νότια Κορέα, υπογραμμίζοντας πως «πρέπει να ευημερήσουν από κοινού».

«Και οι δύο μας θα είμαστε πολύ χαρούμενοι», πρόσθεσε, επισημαίνοντας την πρόθεσή του να ενισχυθούν οι κινεζικές εισαγωγές αμερικανικής σόγιας.