Λόγω πυρκαγιάς σε όχημα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Π. Ράλλη από το ύψος της Πλατείας Δαβάκη έως την οδό Ψυχάρη. Η κυκλοφορία προς Πέραμα διεξάγεται με εκτροπές.
Νίκαια: Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία (video)
Περιστέρι: Χειροπέδες σε 48χρονο που πόζαρε με πιστόλι στα social media
Η ανάρτηση στο facebook, να καμαρώνει με ένα πιστόλι στο χέρι «έκαψε» έναν 48χρονο από το Περιστέρι, ο οποίος έπεσε στα χέρια αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου, που αντέδρασαν άμεσα και τον συνέλαβαν στο σπίτι του. Ειδικότερα, ο 48χρονος είχε αναρτήσει στο προσωπικό του προφίλ φωτογραφία όπου απεικονιζόταν να κρατάει πυροβόλο όπλο, […]
Επεισόδια στα Χανιά: Βανδαλισμοί σε μεσιτικά και τράπεζες από ομάδα 25 ατόμων (video)
Σοβαρές υλικές ζημιές και φθορές σε κατάστημα επιχείρησης μεσιτικών υπηρεσιών και δύο τράπεζες προκάλεσε ομάδα ατόμων σε κεντρικό δρόμο της πόλης των Χανίων και συγκεκριμένα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.
Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Απολογούνται οι δύο 22χρονοι – Δεν εντοπίστηκε πυρίτιδα στα ρούχα του φερόμενου δράστη
Λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι πέρασε την πόρτα της ανακρίτριας Καλαμάτας ο 22χρονος Ελληνοβρετανός που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Η απολογία του αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς κατά τη σύλληψή του στη ΓΑΔΑ είχε αρνηθεί να απολογηθεί, λέγοντας μέσω του δικηγόρου του ότι δεν εισήλθε ποτέ στον χώρο […]
«Η Ελλάδα ποτέ δεν μαθαίνει»: Το νέο σκίτσο του Αρκά και το διαχρονικό του σχόλιο
Με μια μόνο φράση —«Η Ελλάδα ποτέ δεν μαθαίνει»— και τη χαρακτηριστική λέξη «Καλημέρα» γραμμένη με την γνώριμη ειρωνική απλότητα, ο Αρκάς επιστρέφει για ακόμη μια φορά με ένα σκίτσο που προκαλεί σκέψη, χαμόγελο αλλά και έναν ελαφρύ κόμπο στο στομάχι. Με το γνώριμο λιτό ύφος του, ο Αρκάς αποτυπώνει ένα συναίσθημα που επανέρχεται συχνά […]