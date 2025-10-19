Λόγω πυρκαγιάς σε όχημα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Π. Ράλλη από το ύψος της Πλατείας Δαβάκη έως την οδό Ψυχάρη. Η κυκλοφορία προς Πέραμα διεξάγεται με εκτροπές.

Τελευταία Νέα