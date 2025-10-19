Ελλάδα

Λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι πέρασε την πόρτα της ανακρίτριας Καλαμάτας ο 22χρονος Ελληνοβρετανός που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Η απολογία του αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς κατά τη σύλληψή του στη ΓΑΔΑ είχε αρνηθεί να απολογηθεί, λέγοντας μέσω του δικηγόρου του ότι δεν εισήλθε ποτέ στον χώρο […]