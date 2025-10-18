Τα ντέρμπι συνήθως έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό το γόητρο και το ονόρε. Μόνο που για τον Άρη, αυτά αποτελούν μονάχα το περιτίλυγμα της αυριανής (19/10) αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό.

Παρότι είμαστε μόλις στην 7η αγωνιστική και το ημερολόγιο έχει σταματήσει στον Οκτώβριο, το ντέρμπι του «Κλεάνθης Βικελίδης» ενδιαφέρει τους Θσσαλονικείς πρωτίστως για τους βαθμούς και μετά για ο,τιδήποτε άλλο που θα αποτελέσει κέρδος με ενδεχόμενη νίκη.

Έτσι όπως τα έκανε ο Άρης με τις απώλειες κόντρα σε Πανσερραϊκό και ΟΦΗ, χρειάζεται πάση θυσία βαθμούς. Ακόμα και αν αυτοί πρέπει πρέπει να έρθουν έχοντας μπροστά του ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα με Παναθηναϊκό, Λεβαδειακό, Ολυμπιακό και Αστέρα Τρίπολης ως την επόμενη διακοπή.

. Ο νικητής —αν υπάρξει— θα αποκομίσει σημαντικά οφέλη, τόσο στη βαθμολογική του θέση όσο και στην ψυχολογία του. Για τον Άρη, είναι κρίσιμο να μην πέσει κάτω από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει και έναν αγώνα λιγότερο. Εξίσου καθοριστικής σημασίας θα είναι μια νίκη που θα κρατήσει την ομάδα κοντά στις πρώτες θέσεις.

Ο Χιμένεθ επιθυμεί το ντέρμπι να αποτελέσει το σημείο επανεκκίνησης για τον Άρη. Το σημείο… συγκέντρωσης όλων εκείνων των στοιχείων που χρειάζεται η ομάδα για να φτάσει στη νίκη. Νοοτροπία, τρεξίματα, ποιότητα και, φυσικά, τη βελτίωση στην επιθετική λειτουργία που αποτελεί πρόβλημα από την αρχή της σεζόν.

Τώρα είναι η στιγμή να παρουσιάσει τον καλύτερο Άρη της θητείας του. Είναι η κατάλληλη… σκηνή αυτή του αυριανού ντέρμπι, όπως είναι και η κατάλληλη στιγμή λόγω της ανάγκης που υπάρχει. Μια ομάδα ικανή να πιέσει τον Παναθηναϊκό, να τον αποσυντονίσει και να περιορίσει τη δύναμή του στις μεταβάσεις προς το επιθετικό τρίτο. Ο Άρης καλείται να βάλει πρώτα αυτές τις βάσεις και πάνω τους να «χτίσει» επιθετικά. Ο Παναθηναίκός έχει προβλήματα στην αμυντική του μετάβαση, αφήνει αρκετά μέτρα και εκεί είναι η ευκαιρία των γηπεδούχων εάν παίξουν γρήγορα. Οχι τόσο στα πόδια αλλά στο μυαλό με άμεσο παιχνίδι και το κέντρο να είναι κομβικό. Ένα κέντρο το οποίο θα έχει νέο πρόσωπο τον Γένσεν και με αρκετές θέσεις από εκεί και πέρα να αποτελούν ερωτηματικό.

Το μόνο βέβαιο είναι πως ο Ισπανός θα στηριχθεί σε παίκτες που μπορούν να υπηρετήσουν το πλάνο της δυναμικής, επιθετικής ομάδας που έχει στο μυαλό του. Αυτή είναι «συνταγή» που στον Άρη φιλοδοξούν να φέρει νίκη, ηρεμία και όχι μία ήττα που θα τον βυθίσει σε μεγαλύτερη εσωτερική… ταραχή από εκείνη που βίωσε στις πρώτες μέρες της διακοπής του πρωταθλήματος.