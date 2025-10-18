Μετά από μικρή καθυστέρηση, δημοσιεύτηκε το πολυαναμενόμενο ΦΕΚ για τον Δακτύλιο στο κέντρο της Αθήνας. Με το ΦΕΚ Β’ 5565/17.10.2025, το οποίο δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, ανακοινώθηκε επίσημα πως ο Δακτύλιος τίθεται ξανά σε ισχύ από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 και θα παραμείνει έως και τις 10 Ιουλίου 2026.

Δείτε εδώ αναλυτικά το ΦΕΚ για τον Δακτύλιο

Πού εφαρμόζεται ο Δακτύλιος

Στο κέντρο της Αθήνας που περικλείεται από το δακτύλιο που σχηματίζουν οι λεωφόροι και οδοί: «Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπύρου Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Ανδρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας», ισχύουν περιορισμοί της κυκλοφορίας οχημάτων.

Ώρες και ημέρες ισχύος

Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 – 20:00

Παρασκευή: 07:00 – 15:00

Σάββατα, Κυριακές, επίσημες αργίες και ημέρες απεργίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα μέτρα δεν ισχύουν.

Ποιοι εξαιρούνται

Απαλλάσσονται από τους περιορισμούς οχήματα που διαθέτουν ειδικές άδειες από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 195948 (07/10.10.2024, ΦΕΚ 5627, τ. Β΄).

Οι κάτοχοι μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα για κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Ειδικότερα, το σήμα αφορά:

Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και υβριδικά ηλεκτρικά, οχήματα φυσικού αερίου και υγραερίου.

Αυτοκίνητα EURO 6 (εκτός των παραπάνω τεχνολογιών), με εκπομπές CO? κάτω από 120g/km (σύμφωνα με NEDC), ταξινομημένα έως 31.12.2020.

Αυτοκίνητα EURO 6 με εκπομπές CO? κάτω από 145g/km (σύμφωνα με WLTP), ταξινομημένα από 01.01.2021 και μετά.

Τα μέτρα περιορισμού δεν εφαρμόζονται στις οριακές λεωφόρους και δρόμους που ορίζουν τον μικρό Δακτύλιο.