Άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν τα ξημερώματα, γύρω στις 3.40, αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο εταιρείας παιχνιδιών Jumbo στην οδό Κρέοντος 30-32, στην Αθήνα.

Από την έκρηξη εκδηλώθηκε πυρκαγιά μικρής έκτασης, η οποία περιορίστηκε γρήγορα, προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές στην πρόσοψη του καταστήματος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ οι Αρχές εντόπισαν υπολείμματα του μηχανισμού, που σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία αποτελούνταν από μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, προσάναμμα τζακιού και γκαζάκι.