Τρία χρόνια και ένα μήνα μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, για τις 23 Μαρτίου 2026 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη.

Η εκδίκαση της υπόθεσης προσδιορίστηκε από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Λάρισας και θα διεξαχθεί σε ειδική αίθουσα που ήδη είναι έτοιμη για να υποδεχθεί δεκάδες δικηγόρους των συγγενών των θυμάτων, όπως και των κατηγορουμένων. Ανάμεσα σε εκείνους που θα καθίσουν στο εδώλιο είναι ο σταθμάρχης ο οποίος με τα μοιραία του λάθη έβαλε τα τρένα στην ίδια γραμμή, συνάδελφοί του που δεν ήταν στο πόστο τους, υψηλόβαθμα στελέχη (διευθυντές) του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, διευθυντικά στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και της Hellenic Train της εταιρείας ιταλικών συμφερόντων που διαχειρίζεται ακόμα και σήμερα το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Τριάντα έξι θα καθίσουν συνολικά στο εδώλιο του κατηγορούμενου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στη συγκεκριμένη δίκη δεν δικάζονται πολιτικά πρόσωπα, καθώς ο μεν πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος ελέγχεται ποινικά για πλημμέλημα για την παράβαση καθήκοντος που αφορά στην αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος (μπάζωμα) και οι σχετικές διαδικασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη στο Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου.

Σε Δικαστικό Συμβούλιο επίσης έχει παραπεμφθεί και ο πρώην υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Αχ.Καραμανλής πάλι για πλημμέλημα ενώ μαζί του θα κριθούν και οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου από το 2016 ως και το 2023 που συνέβη η τραγωδία στα Τέμπη.

Η δικογραφία είναι ογκωδέστατη, πάνω από 60 χιλιάδες σελίδες, όπου υπάρχουν εκατοντάδες καταθέσεις, πραγματογνωμοσύνες και εκατοντάδες άλλα έγγραφα.

Η δικογραφία για την αλλοίωση των ηχητικών θα εκδικαστεί στην Αθήνα, ενώ το πρωί της Τετάρτης θα εκδικαστεί εξ αναβολής στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η μη αποστολή βιντεοληπτικού υλικού από τον σταθμό των εμπορικών αμαξοστοιχιών της Θεσσαλονίκης, με κατηγορούμενους για υπεξαγωγή και απείθεια τον εκπρόσωπο της ΙΝΤΕΡΣΤΑΡ, και ηθική αυτουργία τον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ και τον διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού.