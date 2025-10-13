Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανακοίνωσαν ότι προτίθενται να παραδώσουν σήμερα τις σορούς τεσσάρων ομήρων στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τη δήλωση της οργάνωσης, τα ονόματα των τεσσάρων νεκρών ομήρων δημοσιοποιήθηκαν το απόγευμα, ενώ η παράδοση των σορών αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας. Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά: “Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ θα παραδώσουν σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, τις σορούς των σιωνιστών φυλακισμένων των οποίων ακολουθούν τα ονόματα”.

Από την πλευρά τους, οι οικογένειες των ομήρων εξέφρασαν έντονη απογοήτευση. Το Φόρουμ των Οικογενειών, η κύρια ισραηλινή οργάνωση που αγωνίζεται για την απελευθέρωση των κρατουμένων, δήλωσε ότι οι συγγενείς είναι σοκαρισμένοι μαθαίνοντας πως μόνο τέσσερις σοροί από τους 28 ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς θα παραδοθούν σήμερα.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, χαρακτήρισε την ανακοίνωση της Χαμάς “αποτυχία στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων”. Τόνισε επίσης ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποφυγή της διαδικασίας θα θεωρηθεί σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας και θα αντιμετωπιστεί αναλόγως.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός κατευθύνεται στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στο σημείο όπου θα πραγματοποιηθεί η παράδοση των σορών. Η συμφωνία προβλέπει ότι εντός 72 ωρών από την απόσυρση του στρατού, θα απελευθερωθούν συνολικά 48 όμηροι – 20 ζωντανοί και 28 νεκροί.

Η Χαμάς είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι η ανάκτηση ορισμένων σορών ενδέχεται να καθυστερήσει, καθώς δεν είναι γνωστοί όλοι οι τόποι ταφής μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.