Ο Τραμπ ζήτησε την απονομή χάριτος στον Νετανιάχου που διώκεται για διαφθορά γιατί «πολύ τον συμπαθεί αυτόν τον κύριο»
Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε ενώπιον του ισραηλινού κοινοβουλίου την απονομή χάριτος στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου που διώκεται για διαφθορά.
Ποια είναι η δισεκατομμυριούχος Μίριαμ Άντελσον που εκθείασε ο Τραμπ στην Κνεσέτ – Ο ρόλος της στην απελευθέρωση των ομήρων
Η ισραηλινοαμερικανίδα δισεκατομμυριούχος Mίριαμ Άντελσον εθεάθη στην αίθουσα της ολομέλειας της Κνέσετ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα. Συνοδευόταν από τον γιο της, Ματάν Άντελσον, και τον βουλευτή του Λικούντ, Μπόαζ Μπισμούτ, ο οποίος στο παρελθόν διετέλεσε αρχισυντάκτης της εφημερίδας Israel Hayom, ιδιοκτησίας της οικογένειας Άντελσον. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μάλιστα […]
Ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι μεταβαίνουν στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες για αμυντικά ζητήματα
Αντιπροσωπεία της Ουκρανίας με επικεφαλής την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες σχετικά με την ενίσχυση της άμυνας, την ανθεκτικότητα των ενεργειακών υποδομών και αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
H Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς
Η EE χαιρέτισε σήμερα την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, εξαίροντας τον ρόλο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το «κρίσιμο βήμα προς την ειρήνη». «Η επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων είναι μια στιγμή χαράς για τις οικογένειες και μια στιγμή ανακούφισης για ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα […]
Σουρτσέι: Το νησί που ξεπήδησε απ’ τη θάλασσα και έγινε εργαστήριο ζωής
Το 1963, κοντά στις ακτές της νότιας Ισλανδίας, μια υποθαλάσσια ηφαιστειακή έκρηξη έφερε στο φως το νησί Σουρτσέι, ένα φαινόμενο που εμφανίζεται τόσο σπάνια ώστε να συμβαίνει κάθε 3.000 έως 5.000 χρόνια σε αυτή την περιοχή. Από την πρώτη στιγμή, το νησί αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για τους επιστήμονες να παρατηρήσουν πώς η ζωή κατακτά […]