Στις αγκαλιές των αγαπημένων τους βρίσκονται πλέον οι τελευταίοι 20 εν ζωή Ισραηλινοί όμηροι, οι οποίοι απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς έπειτα από δύο εφιαλτικά χρόνια στα υπόγεια τούνελ της Γάζας. Η απελευθέρωση πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, με τους ενόπλους της Χαμάς να παραδίδουν τους ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό, ξεκινώντας έτσι το ταξίδι της επιστροφής.

Συγκινητικές επανενώσεις με τις οικογένειες

Οι στιγμές επανένωσης ήταν φορτισμένες συγκινησιακά. Ο Όμρι Μιράν, ο οποίος απήχθη όταν ένοπλοι εισέβαλαν στο σπίτι της οικογένειάς του, ξαναείδε τη σύζυγό του και τον πατέρα του, ενώ αργότερα θα συναντήσει τις δύο κόρες του που κάθε βράδυ τον περίμεναν. Ορισμένοι όμηροι κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τους συγγενείς τους μέσω βιντεοκλήσεων, ακόμη και υπό στενή επιτήρηση από τη Χαμάς.

Η επιχείρηση απελευθέρωσης ξεκίνησε με την πρώτη ομάδα επτά ατόμων, ενώ η δεύτερη ομάδα ακολούθησε από τη νότια Γάζα.

Released Israeli hostage Matan Zangauker was reunited with his mother Einav Zangauker after 738 days in captivity after Hamas freed the last 20 surviving Israeli hostages under a US-brokered Gaza ceasefire deal https://t.co/AvJ9bBbtRb pic.twitter.com/UIA3zpFS6R — Reuters (@Reuters) October 13, 2025

Οι 28 νεκροί όμηροι και εκκρεμής αναγνώριση σορών

Η διαδικασία επανένωσης συμπληρώνεται με την παράδοση των λειψάνων 28 νεκρών ομήρων που δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε δύο φέρετρα από τη Χαμάς και αναμένεται να παραλάβει ακόμη δύο. Ωστόσο, οι αναγνωρίσεις δεν έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί, προκαλώντας αντιδράσεις από το φόρουμ συγγενών, που ζητά πάγωμα της διαδικασίας.

Μαζική απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων

Ταυτόχρονα, το Ισραήλ, στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, απελευθέρωσε συνολικά 1.968 Παλαιστινίους, ανάμεσά τους 250 ισοβίτες και 1.718 πολίτες που είχαν συλληφθεί χωρίς επίσημες κατηγορίες. Η υποδοχή των κρατουμένων στη Ραμάλα και στη Χαν Γιούνις ήταν πανηγυρική, με πυροβολισμούς στον αέρα, αγκαλιές και παραδοσιακούς χορούς.

Ένας από τους απελευθερωμένους δήλωσε:«Δεν μπορώ να περιγράψω τα συναισθήματά μου. Είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους μου, στην οικογένειά μου. Είμαι πολύ χαρούμενος».

Εσωτερικές συγκρούσεις στη Γάζα σκιάζουν την απελευθέρωση

Το πανηγυρικό κλίμα στη Γάζα επισκιάστηκε από αιματηρές ενδοπαλαιστινιακές συγκρούσεις μεταξύ δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς και μελών της φατρίας Ντουγκμούς, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν πανικό στους κατοίκους που έσπευσαν να βρουν καταφύγιο. Αν και το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, η οργάνωση διατηρεί προς το παρόν το δικαίωμα να διεξάγει εσωτερικές επιχειρήσεις ασφαλείας.

Τέλος η καθυστέρηση στην παράδοση όλων των συμφωνημένων σορών προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, το οποίο κάνει λόγο για κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας. Η συμφωνία προβλέπει την επιστροφή τεσσάρων σορών Ισραηλινών ομήρων ωστόσο μέχρι στιγμής έχουν παραδοθεί δύο, ενώ η ταυτότητα των σορών παραμένει αβέβαιη.