Ο Ζινεντίν Ζιντάν βρέθηκε στο ποδοσφαιρικό φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε στο Τρέντο της Ιταλίας και μίλησε για τον στόχο που έχει ως προπονητής, ο οποίος είναι κάποια στιγμή στο μέλλον να προπονήσει την Εθνική Γαλλίας.

O Γάλλος, που είναι ο μόνος προπονητής στην Ιστορία που έχει κατακτήσει 3 συνεχόμενα Champions League με την Ρεάλ Μαδρίτης, μίλησε επίσης για τα πρώτα του χρόνια αφότου σταμάτησε το ποδόσφαιρο.

Για το ποδόσφαιρο:

«Έμαθα να αγαπώ το ποδόσφαιρο στους δρόμους. Πριν από 45 χρόνια έπαιζα κάθε μέρα με μία μπάλα. Απόλυτα παθιασμένος με αυτό. Σε σύγκριση με το παρελθόν, κάτι μου λείπει. Όταν βλέπω αγώνες θέλω να βλέπω ένα επιθετικό παιχνίδι. Μου λείπει το ποδόσφαιρο όπως παιζόταν παλιά».

Για όταν σταμάτησε από την ενεργό δράση:

«Όλη μου η ζωή άλλαξε. Μετά από τρία χρόνια, δεν ήξερα τι να κάνω. Προσπάθησα πολλά πράγματα, μέχρι που ξεκίνησα μαθήματα προπονητικής. Ο Λίπι ήταν αυτός που μου έμαθε τα περισσότερα πράγματα, για να γίνεις προπονητής πρέπει να είσαι πολύ παθιασμένος με το ποδόσφαιρο. Όταν είσαι πολύ παθιασμένος με το άθλημα, μπορείς να μεταδίδεις πράγματα στους παίκτες σου».

Για το μέλλον του:

«Σίγουρα θα επιστρέψω στους πάγκους. Δεν γνωρίζω τον λόγο που δεν πήγα στην Γιουβέντους, όμως είναι ένας σύλλογος που θα τον έχω πάντα στην καρδιά μου γιατί μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα. Ένας από τους στόχους μου είναι να προπονήσω την Εθνική Γαλλίας. Όμως δεν ξέρω για αυτό, θα δούμε.