Μια σπάνια και μοναδική ανασκαφή στον Ισημερινό φέρνει στο φως απολιθώματα από έντομα και φυτά που αιχμαλωτίστηκαν μέσα σε απολιθωμένη ρητίνη, αποκαλύπτοντας την πανίδα και τη χλωρίδα ενός πυκνού και υγρού δάσους της εποχής του Κρητιδικού στην αρχαία Γκοντβάνα.

112 εκατομμύρια χρόναι πίσω

Σε μια απομακρυσμένη περιοχή του Εκουαδόρ, επιστήμονες έχουν κάνει μια μοναδική ανακάλυψη που μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο, περίπου 112 εκατομμύρια χρόνια.

Βρήκαν δείγματα κεχριμπαριού, μια απολιθωμένη μορφή ρητίνης δέντρων, που ενσωματώνουν έντομα και άλλα βιολογικά στοιχεία από μια εποχή όπου η Νότια Αμερική ήταν ακόμα κομμάτι του υπερ-ηπείρου Γκοντβάνα.

Μέσα σε αυτά τα μικροσκοπικά «φυλακτά» της φύσης, αποτυπώνονται λεπτομέρειες ζωής που πολύ σπάνια διατηρούνται σε άλλες μορφές απολιθωμάτων.

Η ανασκαφή στην περιοχή Genoveva αποκάλυψε δύο τύπους κεχριμπαριού, το ένα σχηματισμένο στο υπέδαφος κοντά στις ρίζες δέντρων που παράγουν ρητίνη και το άλλο στον αέρα, το οποίο περιείχε τα περισσότερα απολιθωμένα έντομα.

Μεταξύ αυτών βρέθηκαν σπάνια δείγματα πεταλούδων, σκαθαριών, μυρμηγκιών και σφηκών καθώς και αποτυπώματα ιστού αράχνης. Επιπλέον, οι πέτρες γύρω από το κεχριμπάρι ήταν γεμάτες με αποκαλύψεις από φυτικά απολιθώματα όπως σπόρια και γύρη, που μαρτυρούν την πλούσια βλάστηση του δάσους.

Παράθυρο στον χρόνο

Αυτή η ζεστή και υγρή δασική περιοχή που κάποτε ανθούσε στην αρχαία Γκοντβάνα, αποκαλύπτεται μέσω αυτής της σπάνιας ανακάλυψης σαν μια ζωντανή εικόνα ενός οικοσυστήματος που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ζωής στον νότιο ημισφαίριο.

Η ανακάλυψη αυτή όχι μόνο προσθέτει μια κρίσιμη σελίδα στην ιστορία της βιοποικιλότητας της Γης αλλά ανοίγει και νέους δρόμους για μελλοντικές έρευνες σε ένα περιβάλλον που μέχρι τώρα ήταν σχετικά άγνωστο.

Σύνθετες σχέσεις

Με κάθε νέο δείγμα απολιθωμένου κεχριμπαριού που αποκαλύπτεται, μαθαίνουμε περισσότερα για τις σύνθετες σχέσεις μεταξύ των πρώιμων μορφών ζωής και του περιβάλλοντός τους, εμπλουτίζοντας την κατανόησή μας για τη μακραίωνη ιστορία του πλανήτη μας.