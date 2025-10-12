Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι, γύρω στις 14:00, στο 44ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Σερρών – Θεσσαλονίκης, έξω από το Στρυμονικό. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα, ενώ αρχικά είχε κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, η φωτιά ξεκίνησε από όχημα και εξαπλώθηκε στα πρανή και σε παρακείμενη δασική έκταση.

Η κυκλοφορία, που είχε διακοπεί για περίπου μία ώρα και στα δύο ρεύματα της εθνικής οδού, αποκαταστάθηκε στο ρεύμα προς τις Σέρρες. Στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, η κίνηση διεξάγεται πλέον από τη μία λωρίδα.