Ο Μπαρτλομέι Ντραγκόφσκι τραυματίστηκε στο φιλικό παιχνίδι της Πολωνίας με τη Νέα Ζηλανδία που διεξήχθη στη Βαρσοβία και αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα από την αποστολή της εθνικής του ομάδας. Ο διεθνής τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, υπέστη μυϊκή θλάση στη μέση και, σύμφωνα με τον γιατρό της πολωνικής ομοσπονδίας Γιάτσεκ Γιαροσέφσκι, δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει το πρόγραμμα προετοιμασίας ενόψει του αγώνα με τη Λιθουανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Ντραγκόφσκι έχει ήδη αποχωρήσει από το προπονητικό καμπ της Πολωνίας και επιστρέφει στην Αθήνα, όπου θα υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις και θα ξεκινήσει πρόγραμμα αποθεραπείας υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της ομάδας του. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, ώστε να καθοριστεί ο ακριβής χρόνος απουσίας του.