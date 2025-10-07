​Το PAOK TV ετοιμάζεται να φέρει στις οθόνες των φιλάθλων ένα ξεχωριστό αφιέρωμα, ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «The story of Andre», το οποίο σκιαγραφεί τη θρυλική πορεία του εμβληματικού αρχηγού του συλλόγου, Αντρέ Βιεϊρίνια.

Το teaser της ταινίας έχει ήδη αποκαλύψει μερικές ατάκες-κλειδιά που αποτυπώνουν το μέγεθος της προσωπικότητας του Βιεϊρίνια εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Στο ντοκιμαντέρ μιλούν προπονητές και συμπαίκτες του, τονίζοντας τον μοναδικό του ρόλο:

Ραζβάν Λουτσέσκου: Ο Ρουμάνος τεχνικός, ο οποίος τον είχε ως αρχηγό στις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου, χαρακτηρίζει τον Βιεϊρίνια ως «Το είδωλο του ΠΑΟΚ». Η ατάκα αυτή αντικατοπτρίζει την επιρροή του παίκτη στην κουλτούρα της ομάδας και τη σύνδεσή του με τον κόσμο.

Φερνάντο Σάντος: Ο Πορτογάλος προπονητής, ο οποίος τον καθιέρωσε στον ΠΑΟΚ και την Εθνική Πορτογαλίας, μίλησε για τον «άνθρωπο που σημάδεψε την ιστορία του ΠΑΟΚ». Η δήλωση αυτή τοποθετεί τον Βιεϊρίνια στο πάνθεον των ιστορικών προσωπικοτήτων του συλλόγου.

Τάισον: Ο Βραζιλιάνος συμπαίκτης του, με τον οποίο μοιράστηκε το πάθος του γηπέδου, εκφράζει το ανθρώπινο δέσιμο, θυμίζοντας τη στιγμή που ο Βιεϊρίνια «κρέμασε» τα παπούτσια του. Η ατάκα «σ΄αγαπώ πολύ Αντρέ» συνοδεύτηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, από έντονη συναισθηματική φόρτιση, αναδεικνύοντας τις ισχυρές φιλικές σχέσεις που δημιούργησε.

Γιάννης Μιχαηλίδης: Ο νεαρός Έλληνας αμυντικός, μέλος της «οικογένειας» του ΠΑΟΚ, μίλησε για τον αρχηγό ως «είναι η οικογένειά μου», υπογραμμίζοντας τον πατρικό και καθοδηγητικό ρόλο που είχε ο Βιεϊρίνια στα αποδυτήρια.

Μια καριέρα σημαδεμένη από το «άσπρο και το μαύρο»

Το ντοκιμαντέρ θα εστιάσει, βέβαια, και στις εξιστορήσεις του ίδιου του πρωταγωνιστή, ο οποίος διηγείται την πορεία του, μια καριέρα που, όπως αναφέρεται, «σημαδεύτηκε από το άσπρο και το μαύρο».

Η διαδρομή του Βιεϊρίνια στον ΠΑΟΚ ήταν γεμάτη εναλλαγές συναισθημάτων: από τα πρώτα χρόνια που έλαμψε ως εξτρέμ, την αποχώρηση για τη Γερμανία και την κατάκτηση του Champions League με τη Βόλφσμπουργκ, μέχρι τη θριαμβευτική επιστροφή και την ανάδειξή του σε ηγέτη και αρχηγό.

Η δεύτερη θητεία του συνδέθηκε άρρηκτα με την κατάκτηση του αήττητου πρωταθλήματος και των τεσσάρων συνεχόμενων Κυπέλλων Ελλάδας, επιτυχίες που τον έκαναν σύμβολο αφοσίωσης και πάθους.

Το «The story of Andre» αναμένεται να αποτελέσει ένα ιστορικό ντοκουμέντο για την αφοσίωση στον σύλλογο, προσφέροντας στους φίλους του ΠΑΟΚ όχι μόνο στιγμές συγκίνησης, αλλά και μια ολοκληρωμένη εικόνα του ανθρώπου που ταυτίστηκε όσο λίγοι με τη φανέλα του Δικεφάλου.

Δείτε το βιντεο – teaser που προαναγγέλλει το ντοκιμαντέρ προς τιμήν του Πορτογάλου αρχηγού:

