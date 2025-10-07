Από 21 Νοεμβρίου 2025 έως 6 Ιανουαρίου 2026, ο Μύλος των Ξωτικών στα Τρίκαλα μεταμορφώνεται στη μαγική Χώρα του Ποτέ και μας καλεί σε μια ανεπανάληπτη χριστουγεννιάτικη περιπέτεια γεμάτη φαντασία, χαρά και λάμψη.

Όπως ενημερώνει η επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης ο Πίτερ Παν, η Τίνκερμπελ, η Γουέντι και ο Κάπτεν Χουκ με το πειρατικό του πλήρωμα ζωντανεύουν μέσα από εντυπωσιακές παραστάσεις, δρώμενα και παραμυθένια σκηνικά που θα σας ταξιδέψουν στη μαγεία των Χριστουγέννων. Παιχνίδια, παγοδρόμια, θεματικά σπίτια, εργαστήρια σοκολάτας και φυσικά το Σπίτι του Άη Βασίλη περιμένουν μικρούς και μεγάλους για ατελείωτες στιγμές χαράς, δημιουργίας και… χριστουγεννιάτικων θαυμάτων.

Ο Μύλος των Ξωτικών είναι ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο της Ελλάδας, που φιλοξενείται στον Μύλο Ματσόπουλου στα Τρίκαλα. Ο χώρος εκείνη την περίοδο μεταμορφώνεται σε έναν κόσμο φαντασίας με δωρεάν είσοδο, περιλαμβάνοντας παιχνίδια, εργαστήρια, παγοδρόμιο, χριστουγεννιάτικη αγορά, street food, και ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε την επίσημη ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.milosxotikon.gr ή να καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 24310 73888.