Media

Η σειρά Spider-Man Noir φέρνει ξανά στη μικρή οθόνη τον άνθρωπο-αράχνη, αυτή τη φορά μέσα από τημ πλατφόρμα της Amazon Prime Video με πρωταγωνιστή τον Νίκολας Κέιτζ. Οι πρώτες εικόνες από το επίσημο merchandise της παραγωγής δίνουν μια γεύση από το ύφος και την αισθητική της παραγωγής, που τοποθετείται στη δεκαετία του 1920. Το νέο […]