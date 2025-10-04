Ανατριχίλα και οργή έχει προκαλέσει στο Μπράντφορντ της βόρειας Αγγλίας μια υπόθεση, που ήρθε στο φως, ύστερα από δεκαετίες σιωπής.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 42χρονος Ράτζα Ζουλκουρνίν καταδικάστηκε σε 23 χρόνια φυλάκιση για τη μακροχρόνια κακοποίηση ενός ανήλικου κοριτσιού, το οποίο βρίσκεται πια υπό την κρατική προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών.

Το περιστατικό, που αποκάλυψε την αποτυχία κάθε θεσμικού ελέγχου, αφορούσε έναν παράνομο «γάμο», με βάση τον ισλαμικό νόμο (σαρία), στον οποίο συμμετείχε ο Ζουλκουρνίν, όταν το κορίτσι ήταν μόλις 15 ετών. Παρόντες, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ήταν μέλη της οικογένειάς του, καθώς και μια κοινωνική λειτουργός, που είχε αναλάβει την εποπτεία της ανήλικης.

Η τελετή δεν είχε καμία νομική ισχύ, αλλά χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογία για να νομιμοποιηθεί η σχέση εξουσίας, που ο Ζουλκουρνίν και οι συνεργοί του είχαν με την ανήλικη.

Η αρχική ποινή του Ζουλκουρνίν ήταν 18 έτη, ενώ αυξήθηκε σε 23 έτη, αφού η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Εφετείο, λόγω «υπερβολικής επιείκειας», με τον ίδιο να παραμείνει ισόβια καταγεγραμμένος στο μητρώο δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων.

Την Παρασκευή, ο δικαστής Άχμεντ Ναντίμ του Δικαστηρίου του Μπράντφορντ καταδίκασε ακόμη επτά από τους κακοποιητές του θύματος, αφού κρίθηκαν ένοχοι για πολλαπλές κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι το κορίτσι είχε εξαναγκαστεί και βιαστεί από 18 γνωστούς άνδρες στην περιοχή του Μπράντφορντ, αλλά τόνισαν ότι ο αριθμός αυτός είναι «μόνο η κορυφή του παγόβουνου», καθώς πολλοί ακόμη κακοποιητές της δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή οδηγηθεί σε δίκη.

Η καταγγελία του θύματος και η έρευνα των Αρχών

Η υπόθεση ήρθε στο φως το 2019, όταν η Άννα, πλέον ενήλικη, βρήκε τη δύναμη να απευθυνθεί στην Αστυνομία και να μιλήσει για όλα όσα είχε υποστεί. Η καταγγελία της οδήγησε σε μια πολύχρονη αστυνομική έρευνα, με τη συμμετοχή ειδικών μονάδων για εγκλήματα κατά ανηλίκων.

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν δεκάδες μαρτυρίες και αποδείξεις, που οδήγησαν στην απαγγελία κατηγοριών εναντίον οκτώ ανδρών. Μεταξύ αυτών, εκτός από τον Ζουλκουρνίν, περιλαμβάνονται οι Μοχάμεντ Ίμραν Άκραμ (42 ετών), Μοχάμεντ Σέζαντ Χουσεΐν (39), Μπασαράτ Χαλίκ (45), Γουάτζιντ Χουσεΐν (42), Μοχάμεντ Ναχίμ (39), Ναντίμ Άλι (39) και Σάφραζ Άχμεντ Λατίφ (40). Οι ποινές τους, συνολικά, φτάνουν τα 91 χρόνια κάθειρξης.

Η στάση του δικαστή

Κατά την απαγγελία της ετυμηγορίας στο Δικαστήριο του Μπράντφορντ, ο δικαστής Άχμεντ Ναντίμ απευθύνθηκε στους κατηγορουμένους με ιδιαίτερα σκληρά λόγια: «Καθένας από εσάς στέκεται εδώ, επειδή συνέβαλε στην πρόκληση βαθιάς και διαρκούς βλάβης σε ένα παιδί, που βρισκόταν σε απόγνωση. Εκμεταλλευτήκατε την ανάγκη της για στοργή και ασφάλεια για τη δική σας ικανοποίηση», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι «η αποτυχία των θεσμών –των γονέων, των κοινωνικών υπηρεσιών και της Αστυνομίας– δεν μειώνει τη δική σας ευθύνη, αλλά περιγράφει το περιβάλλον, μέσα στο οποίο δρούσατε».

Ο δικαστής χαρακτήρισε τη στάση του θύματος «πράξη θάρρους και αξιοπρέπειας», λέγοντας πως η ίδια «αναγκάστηκε να ξαναζήσει το τραύμα της για να αποδοθεί δικαιοσύνη».