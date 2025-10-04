Στην έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης απέδωσε ο Ανάς Ζαρουρί την ήττα του Παναθηναϊκού από τους Go Ahead Eagles, ενώ αναφέρθηκε και στο παιχνίδι που θα δώσουν οι Πράσινοι απέναντι στον Ατρόμητο.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

H αλήθεια είναι πως δεν είχατε πολύ χρόνο από το τελευταίο ματς που δεν πήγε καλά για εσάς σ’ αυτό που έρχεται. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνετε σ’ ένα ακόμη σημαντικό παιχνίδι απέναντι στον Ατρόμητο;

«Προετοιμαστήκαμε όσο μπορούσαμε τις τελευταίες ημέρες, γιατί υπάρχει μπροστά μας ακόμη ένας αγώνας. Τα παιχνίδια διαδέχονται γρήγορα το ένα το άλλο και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να προσαρμοστούμε. Να αφήσουμε πίσω μας την προηγούμενη αναμέτρηση και να πάρουμε τη νίκη στον αγώνα αύριο».

Την Πέμπτη από τη μια είχατε ίσως το ματς με το μεγαλύτερο ποσοστό κατοχής της μπάλας φέτος, από την άλλη δεχθήκατε και πάλι γκολ το οποίο άλλαξε όλη τη μορφή της αναμέτρησης. Μπορείς να μας το εξηγήσεις, τουλάχιστον όπως το αντιλαμβάνεσαι εσύ;

«Στο παιχνίδι με την Go Ahead Eagles ήμασταν κυρίαρχοι, ας μην ξεχνάμε πως κάναμε 33 τελικές για γκολ, αλλά δεν τις ολοκληρώσαμε σωστά. Είχαμε για δύο λεπτά απώλεια προσοχής και απώλεια συγκέντρωσης, την οποία εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος και ήρθαν τα δύο γκολ. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να επαναληφθεί, πρέπει να είμαστε πάντα συγκεντρωμένοι».